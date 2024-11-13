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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 26
*Видео полного выступления W.A.S.P. 20
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Destruction

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|||| сегодня

Новый альбом DESTRUCTION выйдет весной



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DESTRUCTION сообщили о том, что новая пластинка получила название "Birth Of Malice", и будет выпущена в марте на Napalm Records. За оформление релиза отвечал Gyula Havancsák. А уже в четверг намечена премьера нового клипа.






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13 ноя 2024
father
О, отличная новость. Один раз точно с удовольствием слухану, насчёт второго не уверен:)
13 ноя 2024
Corpsegrinder04
Без ханурика не алё. Он со Шмиром всё-таки почти все песни сочинял.
Как были два лучших альбома под патронажем Петрухи Тагрена 2000 и 2001-й так и остались.
А в общем и целом да, как вышеотписавшийся неформал сказал, там все творчество по сути один раз прослушал и забыл . На память прям такого кайфового разве что Thrash till death или Bullets from hell приходят.

просмотров: 557

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