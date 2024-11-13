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Новый альбом DESTRUCTION выйдет весной



DESTRUCTION сообщили о том, что новая пластинка получила название "Birth Of Malice", и будет выпущена в марте на Napalm Records. За оформление релиза отвечал Gyula Havancsák. А уже в четверг намечена премьера нового клипа.











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