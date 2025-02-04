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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 210
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Destruction

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Документальный фильм от DESTRUCTION



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DESTRUCTION опубликовали следующее сообщение:

«The Art Of Destruction» наконец-то готов к выходу! Этот долгожданный фильм рассказывает о самых сложных годах нашей истории. Все начинается с большой мечты, но вскоре превращается в безумное путешествие по всему миру — из Германии в Мексику и обратно!

Съемочная группа работала над этим документальным фильмом вместе с нами почти пять лет, чтобы познакомить вас со Schmier и группой поближе.

«The Art Of Destruction» — это вдохновляющая история о настойчивости, мечте всей жизни и магии музыки.

Фильм появится в кинотеатрах Германии в марте 2025 года, а также планируется его международный релиз и показы.

Следите за новостями! Другие новости появятся в конце этой недели!»






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4 фев 2025
father
А про Майка расскажут? Он живой там вообще?

просмотров: 135

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