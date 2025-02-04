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Документальный фильм от DESTRUCTION



DESTRUCTION опубликовали следующее сообщение:



«The Art Of Destruction» наконец-то готов к выходу! Этот долгожданный фильм рассказывает о самых сложных годах нашей истории. Все начинается с большой мечты, но вскоре превращается в безумное путешествие по всему миру — из Германии в Мексику и обратно!



Съемочная группа работала над этим документальным фильмом вместе с нами почти пять лет, чтобы познакомить вас со Schmier и группой поближе.



«The Art Of Destruction» — это вдохновляющая история о настойчивости, мечте всей жизни и магии музыки.



Фильм появится в кинотеатрах Германии в марте 2025 года, а также планируется его международный релиз и показы.



Следите за новостями! Другие новости появятся в конце этой недели!»











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