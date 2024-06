сегодня



Новое видео DESTRUCTION



"No Kings - No Masters", новое видео группы DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет выпущена на специальном 12'-сингле, би-сайдом которого станет кавер-версия хита ACCEPT “Fast As A Shark”.







