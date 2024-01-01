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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
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*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
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*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 14
*Новое видео NILE 14
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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 20
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



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Destruction

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6 июн 2024 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 окт 2023 : 		 DESTRUCTION едут в юбилейный тур

20 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Фанера — отстой!»

11 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается»

11 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от DESTRUCTION

29 ноя 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 апр 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

24 фев 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

6 фев 2022 : 		 DESTRUCTION о записи альбома

16 дек 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

23 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION

19 авг 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

15 авг 2021 : 		 Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом

12 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

5 авг 2021 : 		 DESTRUCTION выступили без Mike'a

9 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

27 май 2021 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет летом

15 апр 2021 : 		 DESTRUCTION на NAPALM RECORDS

29 мар 2021 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году

14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят

17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»
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Новое видео DESTRUCTION



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"No Kings - No Masters", новое видео группы DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет выпущена на специальном 12'-сингле, би-сайдом которого станет кавер-версия хита ACCEPT “Fast As A Shark”.

DESTRUCTION Surprise Release New Single "No Kings - No Masters"; Official Music Video Streaming




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