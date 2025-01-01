14 мар 2025



Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более успешны, чем немцы



SCHMIER в недавнем интервью ответил на вопрос, почему, на его взгляд, американские группы типа METALLICA или SLAYER стали куда более успешными, чем DESTRUCTION и KREATOR, хотя все они начинали в начале 1980-х:



«Вы должны понимать, что Штаты — это огромный музыкальный рынок, самый большой музыкальный рынок в мире. Поэтому, если ты популярен в Америке, ты можешь стать популярным везде. В принципе, то же самое со многими поп-артистами — сначала они становятся известными в Штатах, потом приезжают в Великобританию, в Европу, а затем завоевывают весь мир.



Я думаю, что многие европейские группы, которые добились успеха в Европе, сначала добились успеха в Америке, как, например, SCORPIONS. SCORPIONS добились успеха в Америке, а также в Японии, а потом их признали и в Германии. Так что я думаю, что Америка — это самый мощный музыкальный рынок в мире. И если ты стал популярным в Америке, ты можешь стать популярным везде.



METALLICA, SLAYER и MEGADETH совершили прорыв в Америке, потому что в те времена была передача MTV "Headbangers Ball», и эту фигню крутили повсеместно, в каждом доме в Штатах, и они стали известными. И я думаю, что Европа немного отставала в плане поддержки со стороны СМИ. Позже у нас тоже появилась передача "Headbangers Ball", но она так и не стала такой же популярной, как в Америке.



METALLICA стала коммерческой в какой-то момент с "Чёрным альбомом". Они пошли на этот шаг, работая с [продюсером] Бобом Роком, и он сделал с группой потрясающий альбом с очень запоминающимися песнями. А европейские группы оставались верными себе — мы продолжали играть трэш. То же самое можно сказать и о MEGADETH — у них было несколько коммерческих альбомов. А "Symphony Of Destruction" — это просто офигенный хит. Нужно также понимать, что все американские группы старше нас. Они наши старшие братья. Мы, по сути, младшие братья американских групп. Мы появились почти в одно и то же время — между этими альбомами нет большой разницы во времени; наше первое демо тоже вышло в 1983-м, но ребята уже тогда были немного старше, они были более опытными музыкантами. И я думаю, что это тоже небольшой плюс для американцев. Также в Америке были крутые продюсеры. Первые альбомы ANTHRAX, METALLICA звучат потрясающе. Может быть, первые альбомы MEGADETH звучат не так хорошо, но в целом в Америке были крутые продюсеры в металле с самого начала, чего не хватало Европе. Но в конце концов сейчас Европа набирает обороты. У нас много крупных фестивалей. У нас много крупных металлических фестивалей, которых нет в Америке. То есть в США они есть, но таких, как Wacken Open Air в Германии, со 100 000 металхэдов, в Америке не бывает».







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