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Destruction

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DESTRUCTION целиком отыграют дебютную пластинку



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Лидер DESTRUCTION Schmier ответил на вопрос, какие у коллектива планы на концерты в ближайшее время:

«Да, у нас много планов. Осталось понять, как мы их реализуем. Мы хотели поехать в Америку. Также мы хотим провести европейское турне. У нас намечается много выступлений на фестивалях. Проблема с поездкой в Штаты сейчас в том, что администрация Трампа все усложняет для иммигрантов и иностранцев. Нам нужны визы, а визы стали дороже, и мы можем не получить их вовремя. Так что теперь мы должны немного отложить поездку в Америку и посмотреть, где еще мы будем выступать. Может быть, в мае мы сначала поедем в Азию.

Так что, да, мы хотели много гастролировать с этим альбомом, потому что я считаю его очень сильным. Кроме того, в этом году у нас юбилей, 40 лет [дебютному альбому DESTRUCTION] 'Infernal Overkill', и этим летом у нас будет несколько шоу, несколько фестивалей, где мы будем играть исключительно этот материал. Мы будем исполнять полностью материал этого альбома. Так что впервые мы это сделаем. Будет круто. Так что у нас впереди много всего интересного. Мы также хотим вернуться в Австралию. Так что, полагаю, гастроли [альбома 'Birth Of Malice'] продлятся два года».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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11 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Уже 3-я новость о них за последнее время, что за прогрев?
11 фев 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, ну так после того как ханурик самоликвидировался в 2021 и взяли двух новых гитаристов, пошла движуха. Жрать то надо что-то. Было трое. Стало четверо.
11 фев 2025
N
Nepalcev
Corpsegrinder04, не, второго ещё при Майке взяли в 19-м. Видимо, на Sodom ровняясь.
11 фев 2025
N
Nepalcev
Вашингтон Ирвинг, в марте же альбом выходит.

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