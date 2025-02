сегодня



DESTRUCTION целиком отыграют дебютную пластинку



Лидер DESTRUCTION Schmier ответил на вопрос, какие у коллектива планы на концерты в ближайшее время:



«Да, у нас много планов. Осталось понять, как мы их реализуем. Мы хотели поехать в Америку. Также мы хотим провести европейское турне. У нас намечается много выступлений на фестивалях. Проблема с поездкой в Штаты сейчас в том, что администрация Трампа все усложняет для иммигрантов и иностранцев. Нам нужны визы, а визы стали дороже, и мы можем не получить их вовремя. Так что теперь мы должны немного отложить поездку в Америку и посмотреть, где еще мы будем выступать. Может быть, в мае мы сначала поедем в Азию.



Так что, да, мы хотели много гастролировать с этим альбомом, потому что я считаю его очень сильным. Кроме того, в этом году у нас юбилей, 40 лет [дебютному альбому DESTRUCTION] 'Infernal Overkill', и этим летом у нас будет несколько шоу, несколько фестивалей, где мы будем играть исключительно этот материал. Мы будем исполнять полностью материал этого альбома. Так что впервые мы это сделаем. Будет круто. Так что у нас впереди много всего интересного. Мы также хотим вернуться в Австралию. Так что, полагаю, гастроли [альбома 'Birth Of Malice'] продлятся два года».





