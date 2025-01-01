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Лидер DESTRUCTION надеется на четверку



SCHMIER в недавнем интервью ответил на вопрос, возможны ли новые концерты Big4: German Edition:



Я не хочу сейчас говорить ничего плохого, потому что я работал над этим последние 10 лет. Я пытался убедить всех. Я пытался навести мосты между всеми. Все друг друга знают, но между ними есть ещё менеджеры, лейблы и разные советники.



Я был рад, что два года назад мы вместе выступали в Мексике на большом фестивале, все четыре команды. А в прошлом году мы играли в Германии и Румынии. Это было потрясающе. Билеты на немецкое шоу были распроданы за три дня. Присутствовали 7 000 человек. Это было убойно. Но не всё было идеально с организацией, и некоторые люди остались недовольны. И я думаю, что SODOM больше не хотят этого делать. И в этом году у нас было запланировано шоу — KREATOR, DESTRUCTION и TANKARD, без SODOM, в Германии. И, похоже, оно не состоится. Tom дал несколько интервью, в которых говорил об этом. Думаю, нужно поговорить с ним и узнать, что он думает по этому поводу.



Я считаю, что у каждой проблемы всегда есть решение. Когда возникает проблема и вы недовольны, вы говорите об этом, находите решение, а затем вы можете сделать это, потому что это дар. Это цель жизни — объехать с этим туром весь мир. Люди хотят увидеть это во всём мире. И просто отбросить эту идею из-за каких-то проблем — это не круто. Я думаю, что стоит подумать об этом, зарядить свои батарейки и заняться делом, но не я принимаю решение. Все должны быть вовлечены. Надеюсь, когда-нибудь наступит день, когда мы снова будем говорить об этом, но мы не молодеем. Это меня и беспокоит — мы не молодеем. Кроме того, с возрастом люди становятся более упрямыми, а это не идёт на пользу делу. Так что я надеюсь, что всё поменяется, и мы сможем заниматься этим до тех пор, пока мы ещё в состоянии, потому что мы будем поколением трэш-групп, которые уйдут на покой через 10 лет, 15 лет — кто знает, как долго мы сможем этим заниматься? Так что каждый год на счету, каждая возможность — это круто. А возможность поиграть с "немецкой большой четвёркой" — это просто потрясающе. Так что просто бросить это вот так, я считаю, это не лучший вариант, но не я один решаю этот вопрос. Так что будем надеяться, что настанет день, когда мы снова сможем это обсудить».



Он заметил, что тур с участием KREATOR, DESTRUCTION, SODOM и TANKARD «должен был состояться в Америке»:



«Уже было несколько предложений о концертах. А потом SODOM отказались.



Для фанатов по всему миру было бы здорово [увидеть, как эти четыре группы играют вместе], и особенно в Америке, потому что эти парни [SODOM и TANKARD] не так часто гастролируют в Штатах. И это отличная возможность хоть раз увидеть их всех вместе. Вы можете привести своих детей. Все поколения могут пойти вместе. Это все равно что пойти на бейсбольный матч. Это нечто особенное. Но нам всем нужно будет сесть за стол, и если кто-то не хочет, мы не можем его заставлять в данный момент. Так что давайте подождем и посмотрим, что из этого выйдет. Надежда умирает последней, гласит расхожее выражение. Так что я все еще надеюсь».







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