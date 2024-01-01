Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
*BRUCE KULICK не понимает 14
[= ||| все новости группы



*

Destruction

*



14 ноя 2024 : 		 Новое видео DESTRUCTION

13 ноя 2024 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет весной

22 сен 2024 : 		 Лидер DESTRUCTION: «METALLICA многое сделала, чтобы стать великой»

10 июл 2024 : 		 Кавер-версия хита ACCEPT от DESTRUCTION

6 июн 2024 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 окт 2023 : 		 DESTRUCTION едут в юбилейный тур

20 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Фанера — отстой!»

11 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается»

11 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от DESTRUCTION

29 ноя 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 апр 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

24 фев 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

6 фев 2022 : 		 DESTRUCTION о записи альбома

16 дек 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

23 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION

19 авг 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

15 авг 2021 : 		 Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом

12 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

5 авг 2021 : 		 DESTRUCTION выступили без Mike'a

9 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

27 май 2021 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет летом

15 апр 2021 : 		 DESTRUCTION на NAPALM RECORDS

29 мар 2021 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году

14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео DESTRUCTION



zoom
Destruction, новое видео DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Birth Of Malice", релиз которого намечен на март на Napalm Records.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 294

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом