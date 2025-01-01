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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 268
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
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Destruction

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Кого любит вокалист DESTRUCTION



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SCHMIER в недавнем интервью рассказал о физических трудностях, связанных с пением в трэш-металл-группе на протяжении более чем четырёх десятилетий:

«Сейчас я гораздо лучше знаю, как заботиться о своём голосе. Когда я был молод, мне было наплевать на это. Но на самом деле, когда я был молод, я пару раз терял голос. Это был американский тур с CRO-MAGS, мы гастролировали около двух с половиной месяцев, и как только мы добрались до штата Нью-Йорк, я потерял голос. Он просто пропал. Мне пришлось сделать укол пенициллина у врача. Но за последние 20 лет со мной такого больше не случалось, потому что я стал больше заботиться о себе.

Самое хорошее в том, что когда ты становишься старше, ты учишься на ошибках, учишься на прошлом. И да, сейчас я веду более здоровый образ жизни. Мне нужно быть активным на сцене, поэтому вся моя рутина направлена на то, чтобы быть в форме для шоу. Я стараюсь есть здоровую пищу, заниматься спортом, не допускать обезвоживания. Всё это очень важно. И, конечно, с возрастом я лучше понимаю, как управлять своим голосом. Я пою немного не так, как раньше, — чуть глубже. Диапазон всё ещё остался, но я лучше контролирую голос. И я думаю, это приходит с опытом. Я не знаю, сколько концертов мы отыграли, но, наверное, больше тысячи. Так что я думаю, что взрослеть вместе с музыкой — это хорошо».

На вопрос о том, есть ли среди певцов, работающих в том же жанре или в любом другом, те, на кого он равняется и кем восхищается, он ответил:

«Да, конечно, есть несколько таких людей. Когда я был молод, я равнялся на Rob'a [из JUDAS PRIEST], и я до сих пор являюсь большим поклонником JUDAS PRIEST. И я видел их вживую во время последнего тура, а ему уже больше 72, если правильно помню, и он всё ещё выступает потрясающе для своего возраста. Так что я его очень уважаю. Кроме того, раньше я был большим поклонником Лемми из MOTÖRHEAD, потому что он был первым с хриплым вокалом, с экстремальным вокалом в рок-н-ролле. В начале 1980-х, когда я впервые услышал MOTÖRHEAD, это изменило мою жизнь. А с точки зрения трэша, конечно, мне всегда нравился голос Tom'a Araya [SLAYER], потому что он был первым, кто использовал идеальную фразировку, трэшевую фразировку — много быстрых слов, соединяющихся в крутые фразы. Я думаю, эти три вокалиста были очень важны. И, конечно, есть и другие. Но я считаю, что Halford из всех них в своём возрасте самый выдающийся. К тому же если вы обратите внимание на последний материал JUDAS PRIEST, он написал очень много песен. Я думаю, что это большой дар — умение писать хорошие тексты. Дело не только в том, чтобы хорошо петь, но и в том, насколько хорошо ты можешь сочинять, особенно когда становишься старше. Есть много хороших примеров, когда группы становятся старше, они сочиняют уже не так хорошо, как раньше. Песни становятся немного медленнее, скучнее и блюзовее, как у большинства из них. Но только не в случае с Rob'ом. На двух последних альбомах JUDAS PRIEST ему удалось написать много потрясающих мелодий и цепляющих текстов. Это просто офигенно».




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