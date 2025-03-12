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Destruction

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SCHMIER: «Наши фанаты и есть DESTRUCTION»



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В недавнем интервью у SCHMIER'a спросили, не удивлен ли он, что группа продолжает существовать более четырёх десятилетий после своего образования, хотя он и его коллеги по группе не играют поп-музыку:

«Это андеграундная музыка, и это не коммерческий металл. Это трэш-металл. Это андеграунд по сути. Так что, конечно, это удивительно. У нас были и взлёты, и падения, и трудности, но мы всегда упорно работали — по крайней мере, последние 24–25 лет. Я упорно работал над тем, чтобы группа продолжала существовать. И это не всегда было легко — были смены состава и лейбла. А ещё на металлической сцене тренды приходят и уходят. В один день прессе нравится трэш-металл, а на следующий год они пишут: "DESTRUCTION снова и снова сочиняют один и тот же альбом". И приходится с этим бороться. Но самое замечательное, что фанаты были очень верны нам, оставались с нами, и очень мотивирует, что поклонники поддерживали нас на протяжении стольких лет. Это всегда поддерживало нас. И я думаю, что если так долго заниматься музыкой, то легко быть мотивированным, потому что это великий дар. Мы никогда не думали, что сможем играть музыку так долго. Поэтому через несколько лет начинаешь ценить то, что делаешь. И тогда тебе не так трудно, всё получается автоматически, потому что ты любишь то, что делаешь».

Когда ведущий отметил, что привлекательность таких групп, как DESTRUCTION, заключается в том, что они «честны» в отношении музыки, которую создают, и не пытаются изменить своё звучание, чтобы соответствовать тенденциям, Schmier согласился:

«Да, конечно. Придерживаться своих убеждений — это важное правило, которое стоит соблюдать каждой группе, даже если некоторые группы изменились и стали более успешными впоследствии. Но мы делаем то, что у нас получается лучше всего. И люди иногда спрашивают: "Тебе не надоедает твоя музыка?" Но мне по-прежнему интересно сочинять, и я считаю, что новый альбом DESTRUCTION "Birth Of Malice" также доказывает, что играть трэш не скучно, это по-прежнему интересно. И мы по-прежнему любим сочинять новую музыку. Некоторые группы, когда становятся старше, решают: "К чёрту сочинительство". И тогда им требуется пять или десять лет, чтобы сочинить новый альбом. Но с нами не так, потому что я считаю, что сочинительство — это всё ещё потрясающе. Это по-прежнему захватывает. А ещё, когда становишься старше, хочется доказать, что ты можешь конкурировать с молодыми. Да, это здорово. Поэтому мы написали песню "Destruction" для нового альбома в знак благодарности фанатам, потому что я хочу услышать, как фанаты поют вживую, когда мы играем: "We are DESTRUCTION", потому что они и есть DESTRUCTION — так же, как и мы».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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12 мар 2025
E
Evil Dmitry
Последний, на сегодня альбом группы, великолепен!
Like!1
12 мар 2025
Corpsegrinder04
Соглашусь. Альбом очень даже неплохой вышел. Особенно для Destruction. Первый, который реально у них понравился со времён "анчихриста".
12 мар 2025
father
Новый альбом не то что бы дико разъёбывает, но он точно поприкольнее, чем всякие Under Attack и чё там ещё рядом выходило

просмотров: 357

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