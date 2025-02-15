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*EKTOMORF выступят в России в мае 33
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Tim 'Ripper' Owens

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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел написать книгу»



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TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, не думал ли он сесть за автобиографию:

«Да, я бы хотел её написать. Но я не знаю, смогу ли я рассказать обо всём в своей карьере. Я не знаю, правильно ли это. Есть группы, которые могут это сделать, потому что они были известны — они появились в 1970-х и 1980-х, так что есть моменты в их карьере, о которых им нравится рассказывать, потому что они были увлечены этим. Но я не знаю. Я не хочу подставлять людей.

Думаю, это может быть немного скучно, потому что я не собираюсь говорить обо всём. С другой стороны, мне есть о чём рассказать, и, возможно, говорить обо всём было бы неплохой идеей. Это поможет мне выглядеть более авантюрным. Я могу что-нибудь придумать.

Я уже говорил об этом: "Я напишу книгу, но я не буду писать книгу, за которую мне не заплатят". Потому что я вижу, как многие музыканты выпускают книги, и я знаю, что они не заработали на этом много денег. Я не говорю, что стану супербогатым, но я всегда говорил, что если я напишу книгу, то мне за неё должны заплатить — за то, что я её написал. Я не опубликую её просто так. В какой-то момент я должен уйти на покой.

У меня была чертовски удачная карьера. Я просто паренёк из Акрона, штат Огайо, который выступал с разными музыкантами, и всё благодаря тому, что JUDAS PRIEST дали мне шанс спеть с ними. Это книга о том, с кем я играл и с кем джемовал, будь то Ace [KISS] или Scott [ANTHRAX], или кто бы это ни был. Это просто невероятно, потому что, опять же, я всё ещё просто фанат и парень из Акрона, штат Огайо, который получил возможность заниматься своим делом».




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15 фев 2025
Corpsegrinder04
И называться книга будет "Как меня попросили отовсюду". Judas Priest, Malmsteen, Iced Earth...
Like!1
15 фев 2025
WahrandPhain
1 страница - уряя меня взяли в жудас прист
2 - блядь меня выпиздили нахуй шо делать
конец

просмотров: 124

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