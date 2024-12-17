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TIM 'RIPPER' OWENS: «Не будет стрижки с VIP-встреч — и петь не будем»



TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью обсудил платные встречи с поклонниками, а также коснулся того факта, что KK'S PRIEST пока так и не доехали до Австралии:



«Возможно, мы могли бы больше гастролировать. Гастроли были успешными, и шоу были довольно хорошими. Просто в наше время туры обходятся очень дорого.

Я думаю, что проблема с гастролями KK'S PRIEST заключается в том, что мы не проводим VIP-встречи, и, если честно, в наше время без этого невозможно провести ни одного тура. А если вы их не проводите, то не можете рассчитывать на турне. Я знаю группы, которые заработали сотни тысяч долларов на одних только встречах с поклонниками, и эти деньги на самом деле идут на расходы тура. Yngwie [Malmsteen] недавно был в Сиднее. Я слышал, что у него было около сотни встреч с поклонниками, и больше 200 долларов стоила самая дешёвая встреча.



Я сказал Ken'y: "Давай проведём встречу с 10 людьми, не более, после шоу. Мы возьмём с них 200 долларов, они получат то, что хотели, всего 10 человек. У нас есть пицца, пиво, газировка, вода, кофе — всё что угодно. Мы все просто будем сидеть вокруг. Мы посидим прямо у сцены и поговорим, 30 минут или около того, сфотографируемся, дадим автографы, съедим пиццу". Но он не хочет этого. А без встреч с поклонниками сложно проводить туры в финансовом плане.



У групп не будет возможности приехать в Австралию, если не устраивать платные встречи с поклонниками. IRON MAIDEN могут это сделать. JUDAS PRIEST тоже. Но JUDAS PRIEST проводят встречи с фэнами и берут по четыре-пять сотен долларов с человека, и в половине случаев они даже не встречаются с группой.



Люди не понимают, что такие встречи дают возможность гастролировать. Если их не проводить, то возможностей для гастролей становится меньше. И я думаю, что это наша дилемма сейчас. Я считаю, именно поэтому нам будет сложно приехать в Австралию или многие другие места, потому что мы не проводим такие встречи. И это прекрасно — я могу отправиться в турне сам, — но именно так группы и поступают в наши дни».



Насчёт того, почему KK не заинтересован во встречах с фэнами на концертах KK'S PRIEST, Tim сказал:



«Кену они не нравятся, и я это понимаю — он старой закалки, — но я думаю, что надо понимать, что встретиться с Кеном не получится больше нигде, если не организовывать встречи группы с поклонниками. Люди не смогут этого сделать даже за деньги. Вот почему у меня возникла идея о 10 фэнах. И они просто могли бы прийти прямо за кулисы, у нас есть пицца и пиво, и мы подарили бы им плакат и ламинированную проходку, и я принёс бы несколько моих фотографий 8 на 10 и футболку, и всё в таком духе. Я думаю, что так и надо делать. Потому что гастроли — это дорого.



Это забавно. И ещё есть кое-что отличное в Ken'е. Он не хочет отказываться от экранов, команды техников и декораций, хотя у нас маленький бюджет. Он всё ещё хочет выглядеть хорошо. Я сказал: "Ken, ты мог бы просто повесить задники". Я вижу разные группы SAXON, ACCEPT — с одними задниками, и они выглядят великолепно. Это прекрасно. Это идеально. А он такой: "Нет. Я должен организовать правильное шоу. Это должно быть отличное выступление". И мне это нравится. Мне нравится всё, что он делает и о чём говорит. Мне нравится его страсть. KK'S PRIEST пользуется успехом и звучит очень хорошо, поэтому он хочет, чтобы всё было правильно. И, может быть, когда-нибудь мы устроим небольшие платные встречи, чтобы мы могли больше гастролировать. Но с учётом стоимости гастролей, я думаю, без этого будет довольно сложно».







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