сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS: «Я не планировал становиться музыкантом»



TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью рассказал о своем пути в музыку:



«У моих родителей было много отличной музыки. Я помню, как маленьким ребёнком слушал музыку 1950-х годов, которую отец любил в молодости, например, DION AND THE BELMONTS, Элвиса [Пресли] и тому подобное. Но в 1970-е, когда я подрос, музыкой моего отца были THE ROLLING STONES и AEROSMITH, BACHMAN-TURNER OVERDRIVE, ALICE COOPER. Так что мне довелось послушать много хорошего. В детстве я любил петь Элвиса. А потом в середине 1970-х мы с братом купили пластинку KISS "Rock And Roll Over", и, думаю, с этого всё и началось. Но я всегда пел.



Когда я вырос, я был во всех школьных хорах, пел во всех хорах и мюзиклах в школе. Потом, помню, когда я поставил пластинку JUDAS PRIEST, я понял, что этот стиль пения очень прост для меня — высокие ноты и манера вокала. Такие певцы, как Ронни Дио и Joey Belladonna из ANTHRAX и другие, были сложнее. С такими певцами, как вокалист METAL CHURCH и Rob Halford, было легко. И я всегда пел их партии. Потом я научился петь в стиле Ронни Дио и работал над своим голосом. В детстве я любил петь и выступать. Но я не планировал делать из этого карьеру. Я работал в юридической фирме, у меня была другая работа, и я всегда чем-то занимался, так что я не планировал становиться музыкантом. Мне просто повезло. JUDAS PRIEST нашли мою видеокассету, и мне повезло. Потом я сделал на этом карьеру. Но мне всегда нравилось заниматься этим в детстве, пока я рос. Я всегда любил музыку».







+1 -0



просмотров: 123