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TIM 'RIPPER' OWENS: «Ой, как всё дорого!»



TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью спросили, что он думает о текущем состоянии туровой индустрии:



«Ну, есть сложности... Я думаю, одна из причин заключается в том, что сейчас многие гастролируют. В Америке гастроли проходят просто нон-стопом. Наши туры KK'S PRIEST были хорошо встречены в Америке, но это дорого для известных групп. KK'S PRIEST не могут приехать в Австралию. Мы пытались. Мы надеемся, что сделаем это. Мы пытались приехать туда, но доходы и расходы не сходились, так что K. K. не будет этого делать. Мы не новая группа, которая едет на гастроли и теряет деньги или срывает куш.



Но там тяжело. Есть группы, которые часто отменяют концерты из-за низких продаж билетов. Я видел, как одна такая группа отменила свой приезд в Австралию. Кажется, женская трибьют-группа JUDAS PRIEST собиралась приехать туда и была вынуждена отменить выступление. И всё из-за расходов. Мне повезло, что моя сольная группа там, так что мне повезло. И я много гастролирую. Я гастролирую по всему миру сольно, и у меня есть музыканты, которые живут в разных частях света, чтобы я мог ездить в разные страны на гастроли. Потому что здесь я не могу позволить себе гастролировать самостоятельно со своей группой. Но во всём мире сейчас тяжело. В Америке сейчас довольно хорошо, но я думаю, что там примерно так же, как и везде. Но металлическая сцена всё ещё существует — я думаю, она просто перенасыщена. Когда мы гастролировали с KK'S PRIEST в последний раз, IRON MAIDEN гастролировали на Западном побережье одновременно с нами, JUDAS PRIEST гастролировали, MEGADETH гастролировали. JUDAS PRIEST, я думаю, специально организовали свой тур так, чтобы выступать в соседнем городе, когда мы там были, потому что мы играли в Канаде, в Торонто, а на следующий день они играли в Ниагара-Фоллс, который находится совсем рядом. Но так уж сложилось. Так что я думаю, что это действительно сложно и дорого. Получается, что все тратят свои 300 долларов на билет на IRON MAIDEN и 150 или сколько там стоит билет на JUDAS PRIEST в Америке. У IRON MAIDEN, наверное, билет стоит 100 долларов или около того, а JUDAS PRIEST, наверное, 50 или что-то вроде того в Америке, я полагаю. Но всё стало очень дорого».







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