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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 16
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 15
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Tim 'Ripper' Owens

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22 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Ой, как всё дорого!»

17 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не будет стрижки с VIP-встреч — и петь не будем»

4 мар 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не было никого лучше Ронни Джеймса Дио»

5 фев 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS открыл тур

30 янв 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Сложно заменить кого-то вроде ROB'a HALFORD'a»

3 дек 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS дал совет начинающим музыкантам: «Выберите другое занятие»

20 ноя 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

26 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»

26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а

9 фев 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»

30 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о критике в Интернете: «Это безумие»

20 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS схуднул

6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS

14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Ой, как всё дорого!»



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TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью спросили, что он думает о текущем состоянии туровой индустрии:

«Ну, есть сложности... Я думаю, одна из причин заключается в том, что сейчас многие гастролируют. В Америке гастроли проходят просто нон-стопом. Наши туры KK'S PRIEST были хорошо встречены в Америке, но это дорого для известных групп. KK'S PRIEST не могут приехать в Австралию. Мы пытались. Мы надеемся, что сделаем это. Мы пытались приехать туда, но доходы и расходы не сходились, так что K. K. не будет этого делать. Мы не новая группа, которая едет на гастроли и теряет деньги или срывает куш.

Но там тяжело. Есть группы, которые часто отменяют концерты из-за низких продаж билетов. Я видел, как одна такая группа отменила свой приезд в Австралию. Кажется, женская трибьют-группа JUDAS PRIEST собиралась приехать туда и была вынуждена отменить выступление. И всё из-за расходов. Мне повезло, что моя сольная группа там, так что мне повезло. И я много гастролирую. Я гастролирую по всему миру сольно, и у меня есть музыканты, которые живут в разных частях света, чтобы я мог ездить в разные страны на гастроли. Потому что здесь я не могу позволить себе гастролировать самостоятельно со своей группой. Но во всём мире сейчас тяжело. В Америке сейчас довольно хорошо, но я думаю, что там примерно так же, как и везде. Но металлическая сцена всё ещё существует — я думаю, она просто перенасыщена. Когда мы гастролировали с KK'S PRIEST в последний раз, IRON MAIDEN гастролировали на Западном побережье одновременно с нами, JUDAS PRIEST гастролировали, MEGADETH гастролировали. JUDAS PRIEST, я думаю, специально организовали свой тур так, чтобы выступать в соседнем городе, когда мы там были, потому что мы играли в Канаде, в Торонто, а на следующий день они играли в Ниагара-Фоллс, который находится совсем рядом. Но так уж сложилось. Так что я думаю, что это действительно сложно и дорого. Получается, что все тратят свои 300 долларов на билет на IRON MAIDEN и 150 или сколько там стоит билет на JUDAS PRIEST в Америке. У IRON MAIDEN, наверное, билет стоит 100 долларов или около того, а JUDAS PRIEST, наверное, 50 или что-то вроде того в Америке, я полагаю. Но всё стало очень дорого».




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