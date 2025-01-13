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TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне еще не предлагали написать книгу»



TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, не думал ли он сесть за автобиографию:



«Нет, такого мне еще не предлагали. Я не стану писать книгу, пока мне не заплатят гонорар, потому что приблизительно о моей жизни и так уже сняли фильм [«Рок-звезда» 2001 года с Марком Уолбергом], за который мне ничего не заплатили. Так что, утром - деньги, вечером - автобиография. Но я, на самом деле, не знаю, с какой стороны к этому подойти, потому что не хотел бы... Возможно, я задену чьи-то чувства, написав подобную книгу. Но я не стану раскрывать все секреты. У меня могут быть проблемы, если я расскажу всю правду.



Я был бы вежлив в рамках написания подобной книги. Но это же замечательная история, не так ли? Действительно, просто удивительная история. И она продолжается. Мне нравится, когда люди спрашивают: «А что ты сделал после JUDAS PRIEST?». Наверное, я сделал гораздо больше? Не знаю. Я больше гастролировал по миру. Я выступал перед таким же количеством публики, продал больше пластинок. И всё это уже после JUDAS PRIEST. Поэтому я думаю, что это довольно глупо, когда кто-то спрашивает: «Что ты сделал?». Или меня унижают, говоря: «О, так это же парень, который когда-то был кем-то». А я такой: «Что значит когда-то?» Сейчас я творчески активен больше, чем когда-либо в своей жизни. Так что это что-то вроде «Я даже не понимаю, о чем ты говоришь».



Я многого добился. Я не раз говорил, что меня уволили из большего количества групп, чем было у других музыкантов за всю их карьеру, так что это даже забавно. Но, да, я встретил очень много замечательных людей. И я всегда говорю, что JUDAS PRIEST были моим колледжем, и они открыли мне дверь, чтобы я мог зарабатывать на жизнь музыкой. И я много работал над тем, чтобы быть уверенным, что нахожусь в отличной форме и готов к работе».







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