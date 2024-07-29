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*GOJIRA разогрела квиров 27
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*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 21
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Tarja Turunen

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29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN

12 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл

5 мар 2024 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступили в Аргентине

25 фев 2024 : 		 Переиздание TARJA выйдет в этом году

21 фев 2024 : 		 TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»

24 дек 2023 : 		 TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году

29 ноя 2023 : 		 Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!

28 ноя 2023 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении с бывшим

21 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

20 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

19 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

18 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

16 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

15 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

12 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

11 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

10 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

10 ноя 2023 : 		 TARJA TURUNEN: «Время в NIGHTWISH подготовило меня к сольной карьере»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

3 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

1 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

6 сен 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в JOE SATRIANI

1 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

30 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в RAMMSTEIN

24 авг 2023 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

21 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
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Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN



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Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

TARJA Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Released




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29 июл 2024
EvgenBriden
Тарья молодцом! )

просмотров: 314

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