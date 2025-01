8 янв 2025



Концертное видео TARJA



"Never Enough", новое концертное видео группы TARJA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rocking Heels: Live At Hellfest , выпущенного шестого декабря на earMUSIC:



"No Bitter End"

"Never Enough"

"Ciaran's Well"

"Calling From The Wild"

"Supremacy"

"Victim Of Ritual"

"Tutankhamen / Ever"

"Dream + The Riddler + Slaying The Dreamer (Nightwish Medley)"

"Die Alive"

"Until My Last Breath"







