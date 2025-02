сегодня



Концертное видео TARJA



Shadow Play (Live in Bucharest), новое концертное видео TARJA, доступно ниже. Этот трек взят из нового релиза Circus Life, выход которого намечен на 16 мая:



CD1:



1Mystique Voyage

2500 Letters

3Naiad

4Diva

5You And I

6Love To Hate

7Demons In You

8Never Enough

9Falling Awake



CD2:



1I Feel Immortal

2I Walk Alone

3Victim Of Ritual

4Innocence

5Die Alive

6Tears In Rain

7Dead Promises

8Until My Last Breath

9Shadow Play



Blu-ray Disc:



1Mystique Voyage

2500 Letters

3Naiad

4Diva

5You And I

6Love To Hate

7Demons In You

8Never Enough

9Falling Awake

10I Feel Immortal

11I Walk Alone

12Victim Of Ritual

13Innocence

14Die Alive

15Tears In Rain

16Dead Promises

17Until My Last Breath

18Shadow Play http://www.tarjaturunen.com







