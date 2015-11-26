Новый альбом SKILLET выйдет в августе

Группа SKILLET объявила о том, что новый альбом, получивший название "Victorious", будет выпущен на лейбле Atlantic Records 2 августа. Первый сингл из альбома, "Legendary", доступен для прослушивания ниже.
SKILLET and SEVENDUST will embark on the co-headline "Victorious War" tour in August and September. POP EVIL will support, while DEVOUR THE DAY will open the shows. The tour kicks off on August 11 in Memphis.
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