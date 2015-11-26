Видео с текстом от SKILLET

"Dead Man Walking", новое видео с текстом группы SKILLET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома "Victorious: The Aftermath", включающей двенадцать оригинальных треков из альбома "Victorious", а также восемь дополнительных композиций, среди которых будет два ранее неизданных новых трека.
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