Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 27
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27
[= ||| все новости группы



*

Skillet

*



19 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SKILLET

27 июл 2020 : 		 Новая песня SKILLET

26 июн 2020 : 		 Обновленная версия от SKILLET

12 апр 2020 : 		 Миллиард прослушиваний для SKILLET

11 апр 2020 : 		 Игра от SKILLET

3 апр 2020 : 		 Новое видео SKILLET

16 окт 2019 : 		 Лидер SKILLET критикует радио

28 авг 2019 : 		 Вокалист SKILLET о разогреве IRON MAIDEN

21 авг 2019 : 		 SKILLET выпускают комиксы

7 авг 2019 : 		 Фронтмен SKILLET заявил, что Мартин Лютер Кинг был «пророком»

17 июл 2019 : 		 Новое видео SKILLET

8 май 2019 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе

3 апр 2019 : 		 Новый сингл SKILLET выйдет в мае

31 янв 2019 : 		 LACEY STURM заменит JEN LEDGER на концертах SKILLET

6 апр 2018 : 		 Новая песня барабанщицы SKILLET

17 мар 2018 : 		 Барабанщица SKILLET выпускает ЕР

15 мар 2017 : 		 Новое видео SKILLET

31 янв 2017 : 		 Новое видео SKILLET

31 дек 2016 : 		 SKILLET стали первыми

9 июл 2016 : 		 Новая песня SKILLET

30 июн 2016 : 		 Новое видео SKILLET

20 май 2016 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе

10 мар 2015 : 		 SKILLET в середине

17 фев 2015 : 		 SKILLET начнут запись летом

5 фев 2014 : 		 Новое видео SKILLET

19 сен 2013 : 		 SKILLET — больше, чем семейное дело
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SKILLET



*
zoom
*
* *
"Dead Man Walking", новое видео с текстом группы SKILLET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома "Victorious: The Aftermath", включающей двенадцать оригинальных треков из альбома "Victorious", а также восемь дополнительных композиций, среди которых будет два ранее неизданных новых трека.

SKILLET Unveils Lyric Video for





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 225

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом