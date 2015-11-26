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Skillet

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30 июн 2016 : 		 Новое видео SKILLET

20 май 2016 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе

10 мар 2015 : 		 SKILLET в середине

17 фев 2015 : 		 SKILLET начнут запись летом
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Вокалист SKILLET против бана Трампа в Твиттере



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Вокалист и басист SKILLET John Cooper выступил с критикой решения администрации Твиттера о том, чтобы навсегда удалить аккаунт действующего президента США:

«Слушайте, я не отслеживаю Трампа в Твиттере. Мне это не нравится. Кто-то любит его, кто-то ненавидит его, кто-то находится где-то между, но подвергать цензуре президента в Твиттере, что бы они ни говорили...

Люди постоянно публикуют в Твиттере всякие странности — всякие жестокие, подстрекательские слова. Я понимаю. Но это не приведёт к чему-то хорошему, и я считаю, что случившееся очень сильно напугало многих людей.

Для меня это не самое странное. Самое странное для меня — все последующие вещи. Я подумал: "Так, минутку, что это может значить? Если у Твиттера есть власть подвергать президента цензуре, то что это значит?" Полагаю, что этого и боятся люди.

Есть масса консервативных людей, которым не нравятся твиты Трампа. Есть масса людей, которым так хочется, чтобы он не писал в Твиттере. И я не думаю, что от этого люди сходят с ума. Я полагаю, что люди думают так: "Погоди-ка. Если они могут сделать это с ним, что это значит для всех остальных?"

Люди уже теряют работу — это было в новостях; я уверен, что вы это видели: люди теряют работу в зависимости от того, кого они поддерживали. Потому что по сути идея в том, что если вы консерватор, это означает, что вы поддерживаете насилие; вы ответственны за насилие. Если вы консерватор, значит, вы поддерживаете насилие, которое сейчас является продуктом превосходства белых, — вот что они говорят.

Свобода слова исчезнет. Я не знаю, знаете ли вы, люди звонят — даже на CNN и другие известные источники, и мы не говорит о ком-то рядом, мы говорим о тех, кто известен и влиятелен, — мы взываем к тому, что источники новостей были дискредитированы. Дошло до того, что CNN призывает убрать Fox News с кабельных станций. Не знаю, к чему это всё приведёт».

SKILLET





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