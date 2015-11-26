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Вокалист SKILLET — о культуре отмены



Вокалист SKILLET John Cooper в недавнем сообщении в своём подкасте коснулся столь популярной сейчас «культуры отмены»:



«Как это работает, когда христиане творят искусство, когда христиане создают кино? Как вы создаёте искусство в мире, который хочет отменить вас за, может быть, то искусство, которое вы бы создали? Сейчас SKILLET пока ещё не отменён, что, конечно, замечательно, и я надеюсь, что мы не попадём под раздачу, но такое ведь может случиться? Я не знаю. Я никогда не думал, что доктора Сьюса "отменят".



У меня ощущение, что мы, христиане, консерваторы... Я думаю, нам нужно начать тратить наши деньги на то, во что мы верим, — покупать вещи у людей с таким же мышлением. Я говорю это и никогда бы не подумал, что именно я буду тем, кто это скажет. Звучит так, как будто мы хотим иметь наш собственный маленький христианский пузырь — христианские конфеты, христианский цыплёнок, христианский соус барбекю, христианские ботинки, христианскую музыку, христианские книги... Я мог бы продолжать и продолжать. Я никогда не хотел жить в этом пузыре, и я не хочу жить в этом пузыре. Но всё меняется.



Несколько недель назад кое-кто пришёл ко мне в Твиттер и сказал: "Джон говорит о правительственной цензуре". Но это ведь не правительственная цензура. И я пытался это объяснить. Вы правы — это не правительственная цензура, я говорю не об этом. Правительству не нужно что-то цензурировать, если мы сами создаём культуру, в которой нельзя говорить определённые вещи. Если мы создаём культуру, которая позволяет это, и нет никаких стимулов — если бизнес запрещает ваши вещи, если книгоиздатели запрещают ваши вещи. Я уже упомянул об этом примере ранее. Пусть у вас есть издатель, который вас бросает. Вы написали книгу, а он отказывается от неё просто потому, что не хочет иметь с вами ничего общего, потому что вы "произнесли нерукопожатную речь" или что-то ещё в таком духе. И вот это всё дает повод для Barnes & Noble, Amazon, Books-A-Million и кого бы то ни было просто отказаться от вас. Пусть я напишу книгу и мой издатель мне скажет: "Я не хочу иметь с тобой ничего общего, потому что ты там что-то такое где-то сказанул". А что будет, если после этого Barnes & Noble, к примеру, скажут: "А мы не станем отказываться от этой книги". И после этих слов уже их начнут полоскать в Твиттере эти воины социальной справедливости и прочие фрики. Поэтому Barnes & Noble откажутся от книги, ведь им подали виртуальный сигнал — если они не откажутся, то шансов продолжать у них может и не быть. Им нужны "политкорректные объекты". Ну а если они нужны Barnes & Noble, то они нужны и Books-A-Million, а если они нужны им, то они нужны и Amazon. Так что если вы создали культуру, где свобода слова настолько лишена стимула, что у вас есть издатели, книжные магазины — все, кто не хочет иметь с вами ничего общего, есть Твиттер, который тебя запрещает за что-то такое, то у тебя не остаётся вариантов для своих высказываний. Это очень страшно. Правительству вообще не нужно ничего делать. Правительству не нужно на тебя давить, потому что: "А зачем нам на тебя давить, когда это и так сделает культура отмены?"»













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