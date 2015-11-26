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30 июн 2016 : 		 Новое видео SKILLET

20 май 2016 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе

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5 фев 2014 : 		 Новое видео SKILLET
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Лидер SKILLET: «Лучший совет — это поиск царства Божьего»



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Вокалист SKILLET John Cooper в недавней беседе обсудил дебютную книгу "Awake & Alive To Truth (Finding Truth In The Chaos Of A Relativistic World)":

«Моя мама была помешана на Иисусе, так что я вырос в христианской семье. Мама учила меня Библии с самого детства.

В течение 20 лет в разъездах люди всегда спрашивают: "Какой лучший совет тебе когда-либо давали? И я говорю, что лучший совет, который мне когда-либо давали, — это прежде всего искать Царства Божьего и Его праведности, и всё остальное приложится. Это основа жизни. Если вы строите свою жизнь на словах Иисуса Христа, — и, конечно же, на Писании, — то вы будете непоколебимы, потому что соответствуете Творцу. Но если ты не построишь свою жизнь на этом фундаменте, то всё остальное падёт. И я считаю, что мы наблюдаем это даже в Америке. Мы видим это в христианской церкви в Америке. Христианская церковь больше не верит в абсолютную истину слова. Мы заменили его эмоциональностью; мы заменили его тем, что мы чувствуем, что хотим, чтобы всё было так и никак иначе, и мы заменили его тем, чтобы возвести себя на престол.

Эта книга рассказывает о философии того времени, немного о критической теории расы, немного о постмодернизме, о политике идентичности, о том, как всё к этому идёт, и что к этому приводит. Так что вы можете начать с этого, а потом подкрепить всё авторитетом Писания. Потому что без авторитета Священного Писания нам не на что будет надеяться.

Причина, по которой я так увлечён этим, состоит в том, что в моей работе я столкнулся со многими исповедующими христианами, которые говорили мне: "John, я полностью увлечён Иисусом, но я просто не люблю Библию". И я всё думал: "Это вообще невозможно". Это бессмысленно. Иисус — это Слово.

Я называю эту книгу "Богословие для чайников". Может быть, ты не можешь прочитать книгу Джона Кальвина. Вы можете прочитать мою книгу, и я надеюсь, что она поможет людям, которые находятся вне веры, может быть, даже не знакомы с христианством, но понимают авторитет Священного Писания и Личность Иисуса Христа, который является полноценным человеком и одновременно воплощённым Богом».

SKILLET





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Frostauskas


9 дек 2020, 13:40		Может, этот челик тоже посмотрел фильм "Ученик" Серебренникова?

Hellg


9 дек 2020, 14:14		А мой батя говорил мне: Бей первым.
Вот такой был его совет.
Как-то раз мы шли с ним по улице и нас облило грязью проезжающее такси. Мы повернули во двор и это такси стояло перед домом. Отец подошёл к машине, постучал в окно водителя и вытер свой грязный рукав о его кавказское лицо.
Я думал нам будет пиздец, но сидевшие в машине ещё двое даже ничего не сказали и мы пошли дальше.


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