сегодня



Лидер SKILLET : «Лучший совет — это поиск царства Божьего»



Вокалист SKILLET John Cooper в недавней беседе обсудил дебютную книгу "Awake & Alive To Truth (Finding Truth In The Chaos Of A Relativistic World)":



«Моя мама была помешана на Иисусе, так что я вырос в христианской семье. Мама учила меня Библии с самого детства.



В течение 20 лет в разъездах люди всегда спрашивают: "Какой лучший совет тебе когда-либо давали? И я говорю, что лучший совет, который мне когда-либо давали, — это прежде всего искать Царства Божьего и Его праведности, и всё остальное приложится. Это основа жизни. Если вы строите свою жизнь на словах Иисуса Христа, — и, конечно же, на Писании, — то вы будете непоколебимы, потому что соответствуете Творцу. Но если ты не построишь свою жизнь на этом фундаменте, то всё остальное падёт. И я считаю, что мы наблюдаем это даже в Америке. Мы видим это в христианской церкви в Америке. Христианская церковь больше не верит в абсолютную истину слова. Мы заменили его эмоциональностью; мы заменили его тем, что мы чувствуем, что хотим, чтобы всё было так и никак иначе, и мы заменили его тем, чтобы возвести себя на престол.



Эта книга рассказывает о философии того времени, немного о критической теории расы, немного о постмодернизме, о политике идентичности, о том, как всё к этому идёт, и что к этому приводит. Так что вы можете начать с этого, а потом подкрепить всё авторитетом Писания. Потому что без авторитета Священного Писания нам не на что будет надеяться.



Причина, по которой я так увлечён этим, состоит в том, что в моей работе я столкнулся со многими исповедующими христианами, которые говорили мне: "John, я полностью увлечён Иисусом, но я просто не люблю Библию". И я всё думал: "Это вообще невозможно". Это бессмысленно. Иисус — это Слово.



Я называю эту книгу "Богословие для чайников". Может быть, ты не можешь прочитать книгу Джона Кальвина. Вы можете прочитать мою книгу, и я надеюсь, что она поможет людям, которые находятся вне веры, может быть, даже не знакомы с христианством, но понимают авторитет Священного Писания и Личность Иисуса Христа, который является полноценным человеком и одновременно воплощённым Богом».













+0 -3



( 2 ) просмотров: 409