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Вокалист SKILLET согласился с NICKI MINAJ насчёт COVID-19



Вокалист SKILLET John Cooper согласился с высказанными NICKI MINAJ опасениями по поводу вакцины от COVID-19. Рэперша написала в Твиттере, что хочет больше исследований, прежде чем делать прививку, и заявила, что подруга её двоюродного брата испытала на себе негативные последствия этой вакцины, что опровергли представители здравоохранения.



Минаж, у которой более 22 миллионов подписчиков в Твиттере, вызвала споры, предположив, что вакцина COVID-19 может вызвать репродуктивные проблемы.



«Мой двоюродный брат в Тринидаде не хочет делать эту вакцину, потому что его друг сделал её и стал импотентом. Его яички опухли. Его друг собирался жениться через несколько недель, но теперь девушка отменила свадьбу. Так что просто молитесь об этом и убедитесь, что вам нравится ваше решение, а не издевательства».



Cooper в своей программе отреагировал на эти слова и добавил:



«Ники Минаж сказала то, с чем я согласен. И послушайте, в индустрии развлечений, в музыкальной индустрии — такие знаменитости, как Ники Минаж, как SKILLET в рок-н-ролльной индустрии — платят огромную цену за то, что выходят и говорят что-то, хоть отдалённо выходящее за рамки сложившейся картины. И когда я упоминаю "нарратив", это заглавная "Т", заглавная "Н". Нарратив. Это левацкий, авторитарный, авторитарный, "научный" нарратив. И Ники Минаж даже не сказала ничего действительно из ряда вон выходящего. Она просто говорила не совсем в соответствии с нарративом. Именно по этой причине я продолжаю говорить вам, ребята, это движение woke похоже на религию. Теперь она еретик. Она сказала что-то за пределами того, что вам разрешено говорить, за пределами догмы.



Моё мнение не связано с чьими-то там яичками. Понятия не имею, правда это или нет. Это не то, с чем я согласен. Я согласен с тем, что нужно просто молиться об этом и убедиться, что тебе с этим комфортно, а не издеваться. Почему? Потому что мы все знаем, что есть побочные эффекты, независимо от того, что говорит вам "история", независимо от того, что говорит вам "наука", и всё это в рамках религии. Другими словами, это религиозная догма».



Твит Минаж немедленно вызвал обратную реакцию во всем мире: несколько специалистов в области здравоохранения прокомментировали её сообщение о том, что вакцина не вызывает опухания яичек. Доктор Энтони Фаучи, ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, также ответил на её утверждения, заявив, что вакцина COVID не может вызвать репродуктивные проблемы.



«Я ни в чём её не обвиняю, но ей следует дважды подумать, прежде чем распространять информацию, которая на самом деле не имеет под собой никаких оснований, кроме единичного анекдота, а это не то, чем занимается наука», — заявил Фаучи в интервью CNN.



Купер зачитал комментарии Фаучи о Минаж в шоу "Cooper Stuff" и добавил:



«Как вы относитесь к тому, что доктор Фаучи говорит вам, что хорошо, а что не очень, распространяя неверную информацию? Он ошибался почти во всём — во всём.



Вы должны понять, что "наука" — это не то, что мы привыкли думать о ней. Это не научные данные. Они не говорят о фактах. Они не говорят о том, "что мы знаем на данный момент" и "мы думаем так". "Это гипотеза, а затем мы собираемся проверить эту гипотезу". Это не то, что они подразумевают под "наукой". "Наука" — это просто код для "нашего политического нарратива". Вот и всё. "Наука" — это просто "то, что мы считаем политически правильным, и мы собираемся отыскать что-то в поддержку нашего мнения", одновременно подвергая цензуре всех остальных, отстраняя всех, кто не согласен, обзывая их, вероятно, "расистами" и тому подобными словами. Вот что они подразумевают под "наукой". А потом они говорят: "Нет, нет. Мы все согласны". Всё, что они делают, это выгоняют из научного сообщества всех, кто не согласен, так что всё, с чем вы остаётесь, это левацкие, авторитарные активисты религии "науки".



По сути существует новая религия под названием "наука" — это "woke activism", вот что это такое; левый авторитаризм, как правило, в настоящее время — и доктор Фаучи является "первосвященником" навечно; он верховный жрец. И что бы он ни сказал, что ж, это догма. И она может измениться завтра или послезавтра. И это не будет основано на науке».



Также опроверг твиты Минаж министр здравоохранения Тринидада и Тобаго Терренс Дейалсингх, который заявил на пресс-конференции, что чиновники «потратили очень много времени» на проверку заявления Минаж о друге её двоюродного брата.



«На сегодняшний день нет абсолютно никаких сообщений о подобном побочном эффекте или неблагоприятном явлении в виде опухания яичек в Тринидаде, и я осмелюсь сказать... ни одного, о котором мы знаем где-либо ещё в мире».



В последние месяцы Фаучи резко отреагировал на растущую критику со стороны правых и теории заговора, связанные с его работой с COVID-19. В интервью газете The New York Times он сказал:



«Для ученого важно, чтобы вы меняли своё мнение и свои рекомендации на основе данных по мере их появления. И именно поэтому я говорю, что люди, которые критикуют меня за это, на самом деле критикуют науку.



Люди, которые выступают с оскорблениями, говорят: "Ах, Фаучи ввёл нас в заблуждение. Сначала он сказал "никаких масок", а потом сказал "маски". Что ж, позвольте мне вас проинформировать. Так работает наука. Вы работаете с данными, которые у вас есть на тот момент».







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