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Skillet

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24 авг 2021 : 		 Новый сингл SKILLET выйдет осенью

24 авг 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о словах лидера SKILLET

24 авг 2021 : 		 Лидер SKILLET — о ношении масок: «Это какой-то театр!»

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19 мар 2021 : 		 Лидер SKILLET удивлён словами Байдена про четвёртое июля

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27 июл 2020 : 		 Новая песня SKILLET

26 июн 2020 : 		 Обновленная версия от SKILLET

12 апр 2020 : 		 Миллиард прослушиваний для SKILLET

11 апр 2020 : 		 Игра от SKILLET

3 апр 2020 : 		 Новое видео SKILLET

16 окт 2019 : 		 Лидер SKILLET критикует радио

28 авг 2019 : 		 Вокалист SKILLET о разогреве IRON MAIDEN

21 авг 2019 : 		 SKILLET выпускают комиксы

7 авг 2019 : 		 Фронтмен SKILLET заявил, что Мартин Лютер Кинг был «пророком»

17 июл 2019 : 		 Новое видео SKILLET

8 май 2019 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе
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|||| 24 авг 2021

Вокалист QUEENSRŸCHE — о словах лидера SKILLET



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Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre не смог пройти мимо недавних слов лидера SKILLET о ношении масок:

«Круто, тогда иди волонтёром на этаж больницы, где сражаются с Covid-19 без маски, и дай нам знать, как это работает. Он верит в мифического небесного диктатора, но не верит в науку. Понятно».

QUEENSRЕёCHE



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


24 авг 2021, 10:36		ооо ахаххахаха, надеюсь будет хороший срач между двумя лагерями

Maestro vs


24 авг 2021, 20:48		"Он верит в мифического небесного диктатора, но не верит в науку" зачод!


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