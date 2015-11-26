24 авг 2021



Вокалист QUEENSRŸCHE — о словах лидера SKILLET



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre не смог пройти мимо недавних слов лидера SKILLET о ношении масок:



«Круто, тогда иди волонтёром на этаж больницы, где сражаются с Covid-19 без маски, и дай нам знать, как это работает. Он верит в мифического небесного диктатора, но не верит в науку. Понятно».







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