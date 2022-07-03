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Лидер SKILLET — о деле Роу против Уэйда: «Бог творит чудеса, когда ты их не ждёшь»



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John Cooper оказался среди тех, кто приветствовал решение Верховного суда США по делу Роу против Уйэда:

«Я действительно верил, что однажды решение суда будет отменено. Я действительно верю, что аборты станут незаконными во всех штатах Америки. Я верил в это долгое время; я просто не верил в это [смеётся] — видимо, потому что когда это произошло на самом деле, я был вне себя и писал всем: "Вы можете в это поверить?" Невероятная милость и благодать Божья к этой нации.

Я даже не знаю, что ещё сказать. Это невероятно. Мы не заслуживаем этого. Мы не заслуживаем этого, потому что мы так сильно заслуживаем Божьего суда над нашей нацией.

Я просто хочу сказать совершенно искренне: это не насмешка, это искренне... Для тех из вас, кто был в этой борьбе годами, десятилетиями, — мы говорим о десятилетиях — для тех из вас, кто был в этой борьбе. Вы жертвовали деньги, вы жертвовали время, вы молились, вы консультировали женщин до и после абортов. И я говорю это потому, что это абсолютная ложь, что христиане не заботятся о женщинах и тому подобное. Многие из вас, тех, кто смотрит это, уделяли своё время, чтобы консультировать женщин, сделавших аборт. Они нуждаются в совете. Они должны понять, что есть Бог, который простит их, потому что Его милость... Как я уже говорил, и я делаю это каждое утро, Он — Господь милосердный. Среди вас есть те, кто преданно молился и верил в это. И я хочу поблагодарить вас за это. Я хочу сказать вам спасибо. Я говорю это от всего сердца.

Моя церковь молится каждый понедельник в течение семи лет — мы называем это молитвой за жизнь. Угадайте, сколько раз я приходил и добросовестно молился. Ноль. Почему? Потому что я жалок. Много раз меня здесь не было, но я не оправдываюсь — я не буду оправдываться за это. Поэтому я честен с вами. Я не молился об этом так, как должен был. Я не ходил на молитвенные собрания по этому поводу. Я не ходил в клиники и не отдавал своё время. Я давал деньги — немного, давайте будем честными. Пожертвовал ли я ради этого движения? Не так уж и много. Я говорил кое-что в своём подкасте. Это стоило мне определённого бизнеса; это стоило мне некоторых друзей. Я не жертвовал; жертвовали вы, и я хочу отдать должное всем вам, верным людям.

Посмотрите, что может сделать Бог. Молитва праведного человека сильна и эффективна, говорит Библия. О! Ну же. Вот что совершает Господь. Бог творит чудеса, когда вы этого не ожидаете.

Я знаю одно: силу молитвы невозможно преувеличить, и это подтверждение для людей.

Я хочу поблагодарить всех вас, кто молился против этого великого зла. Теперь мы все сможем испытать эту милость Божью к нашей нации.

Если вы хотите, чтобы в стране была справедливость, можно ли придумать лучшее место для старта, чем "Эй, мы не легализуем убийство людей"».




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3 июл 2022
E
Evil3062
это все что нужно знать про еб...ых христиан и других верующих.
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3 июл 2022
father
Бог творит чудеса, даже если его нет:)
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