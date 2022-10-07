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Фронтмен SKILLET: «Я никогда не понимал природу бунтарства рок-н-ролла»



John Cooper в рамках недавней беседы ответил о реакции на критику, с которой он и его коллеги по группе столкнулись за исполнение «тяжёлой музыки», которая часто рассматривается некоторыми людьми как демоническая или антирелигиозная:



«Я просто люблю громкую музыку. Я всегда любил её с детства. Я просто сроднился с ней. Возможно, это было во время занятий спортом. В энергии игры в баскетбол, бега на дорожке, борьбы или подготовки к футбольному матчу — что бы это ни было, в этой энергии что-то есть.



Я на самом деле не хочу использовать Писание бесцеремонно, но я буду приводить некоторые места из Писания, которые, как мне кажется, значимы для меня, и, может быть, они подойдут, а может быть, и нет. Но я задумываюсь об этом отрывке из Писания, который гласит: "Для чистых всё чисто". И одно из значений этого отрывка Писания, как я его понял, заключается в том, что иногда будет что-то, это что-то может быть связано с чем-то, что является крайне негативным для кого-то, но, возможно, оно не является негативным для кого-то другого. Возможно, это может быть то мясо, которое было принесено в жертву идолам, как мы это видим в Писании, а кто-то говорит: "Эй, это больше не я. Я отдал свою жизнь Иисусу. Я не хочу иметь ничего общего с этим мясом". А потом найдётся другой христианин, который скажет: "Я даже не знал, что это жертвоприношение идолам. Я просто думал, что это мясо, и был благодарен Богу, что Он дал его мне. Я ничего не знал". Музыка для меня была чем-то подобным.



Я никогда не понимал корней бунтарства в рок-н-ролле — секс, наркотики и рок-н-ролл. Для меня это вообще ничего не значило. Мне просто нравилось, как это звучало, чувак. И я понимал, что Бог создал музыку. Дьявол не создаёт музыку, он её искажает, верно? Поэтому дьявол приходит, чтобы украсть, — и убить, и разрушить, само собой. Но он хочет украсть что-то, что Бог сделал хорошим, и он хочет испортить и изменить это для того, чтобы прославиться. А я всегда считал, что музыка прославляет Бога. Так что некоторые моменты связаны с тем, что лично я был чист и ничего не знал о бунте. И я никогда не готовился к баскетбольной игре и не говорил: "Чувак, я чувствую, что это побуждает меня возлюбить дьявола". Это была просто громкая музыка, и это было круто. Так что отчасти ради этого. Но я скажу, что на более глубоком уровне, по моему убеждению, музыка принадлежит Богу. В музыке есть что-то от вечности. В Библии не так много говорится о музыке. Но есть что-то вечное. Мы знаем, что ангелы пели ещё до того, как мы были созданы. Мы знаем, что музыка — это пение и поклонение. Мы знаем, что она будет вечной — это одна из немногих вещей, которые в той или иной форме будут присутствовать на земле и существовать перед престолом всегда, даже когда закончится время. Так что в ней есть что-то, что принадлежит Богу. И моей целью является: "Эй, мы не позволим дьяволу..." Это как в той старой христианской песне: "Почему дьявол должен владеть всей хорошей музыкой?" Конечно, это было давно. Но мы не позволим врагу украсть то, что создал Бог. Он мог исказить это, но мы возвращаем музыку и искусство под власть Христа, где музыке и искусству самое место, потому что всё принадлежит Господу. Земля принадлежит Господу, и вся полнота её — всё в ней принадлежит Ему. Вот так я воспринимаю эту историю».







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