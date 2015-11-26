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Фронтмен SKILLET объяснил, почему для христиан нет ничего плохого в исполнении рок-музыки



John Cooper, фронтмен и басист христианской рок-группы SKILLET, номинированной на премию Грэмми, дал интервью для "Undaunted.Life: A Man's Podcast".



На вопрос о том, что бы он сказал тому, кто говорит, что сатана действует через рок-музыку, поэтому христиане не должны играть рок-музыку, он ответил:



«Я бы сказал, что сатана может действовать через что угодно. Я бы сказал, что музыка создана не дьяволом; [она] создана Господом. Все вещи были созданы Богом. Поэтому вместо того, чтобы думать, что дьявол властвует над жанром музыки, я бы сказал, что нужно овладеть этой музыкой и вернуть её в подчинение Христу».



Cooper также ответил на вопрос о том, что христианам грешно иметь татуировки:



«Я понимаю, почему христиане так считают, — это из-за Ветхого Завета. Вероятно, потребуется немного больше времени для объяснения ветхозаветного закона и того, что он означал. Но в короткой версии было бы сказано, что в Ветхом Завете есть некоторые вещи, которые представляли собой картину чего-то иного в Новом Завете. Есть некоторые вещи, которые не являются подобием, например, убийство — мы не убиваем, не крадём и так далее. Диетические ограничения, такие вещи, были образом чего-либо.



Вот чего хотел Бог: "Бог хочет, чтобы Его народ был отделён и свят во имя Его". И я не думаю, что Бог делает это из-за того, как мы выглядим; Он делает это из-за Христа на кресте, Его воскресения, и Он освящает нас, что отделяет нас от грешника и язычника».







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