Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 26
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 25
*HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом 20
*Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE 16
[= ||| все новости группы



*

Skillet

*



29 мар 2021 : 		 Фронтмен SKILLET объяснил, почему для христиан нет ничего плохого в исполнении рок-музыки

23 мар 2021 : 		 Лидер SKILLET: «Я не сравнивал Cardi B с Гитлером»

21 мар 2021 : 		 Лидер SKILLET критикует выступление Cardi B и Megan Thee Stallion

19 мар 2021 : 		 Лидер SKILLET удивлён словами Байдена про четвёртое июля

10 мар 2021 : 		 Вокалист SKILLET — о культуре отмены

16 фев 2021 : 		 Вокалист SKILLET: "С детства за Иисуса!"

11 янв 2021 : 		 Вокалист SKILLET против бана Трампа в Твиттере

9 дек 2020 : 		 Лидер SKILLET: «Лучший совет — это поиск царства Божьего»

19 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SKILLET

27 июл 2020 : 		 Новая песня SKILLET

26 июн 2020 : 		 Обновленная версия от SKILLET

12 апр 2020 : 		 Миллиард прослушиваний для SKILLET

11 апр 2020 : 		 Игра от SKILLET

3 апр 2020 : 		 Новое видео SKILLET

16 окт 2019 : 		 Лидер SKILLET критикует радио

28 авг 2019 : 		 Вокалист SKILLET о разогреве IRON MAIDEN

21 авг 2019 : 		 SKILLET выпускают комиксы

7 авг 2019 : 		 Фронтмен SKILLET заявил, что Мартин Лютер Кинг был «пророком»

17 июл 2019 : 		 Новое видео SKILLET

8 май 2019 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе

3 апр 2019 : 		 Новый сингл SKILLET выйдет в мае

31 янв 2019 : 		 LACEY STURM заменит JEN LEDGER на концертах SKILLET

6 апр 2018 : 		 Новая песня барабанщицы SKILLET

17 мар 2018 : 		 Барабанщица SKILLET выпускает ЕР

15 мар 2017 : 		 Новое видео SKILLET

31 янв 2017 : 		 Новое видео SKILLET
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен SKILLET объяснил, почему для христиан нет ничего плохого в исполнении рок-музыки



*
zoom
*
* *
John Cooper, фронтмен и басист христианской рок-группы SKILLET, номинированной на премию Грэмми, дал интервью для "Undaunted.Life: A Man's Podcast".

На вопрос о том, что бы он сказал тому, кто говорит, что сатана действует через рок-музыку, поэтому христиане не должны играть рок-музыку, он ответил:

«Я бы сказал, что сатана может действовать через что угодно. Я бы сказал, что музыка создана не дьяволом; [она] создана Господом. Все вещи были созданы Богом. Поэтому вместо того, чтобы думать, что дьявол властвует над жанром музыки, я бы сказал, что нужно овладеть этой музыкой и вернуть её в подчинение Христу».

Cooper также ответил на вопрос о том, что христианам грешно иметь татуировки:

«Я понимаю, почему христиане так считают, — это из-за Ветхого Завета. Вероятно, потребуется немного больше времени для объяснения ветхозаветного закона и того, что он означал. Но в короткой версии было бы сказано, что в Ветхом Завете есть некоторые вещи, которые представляли собой картину чего-то иного в Новом Завете. Есть некоторые вещи, которые не являются подобием, например, убийство — мы не убиваем, не крадём и так далее. Диетические ограничения, такие вещи, были образом чего-либо.

Вот чего хотел Бог: "Бог хочет, чтобы Его народ был отделён и свят во имя Его". И я не думаю, что Бог делает это из-за того, как мы выглядим; Он делает это из-за Христа на кресте, Его воскресения, и Он освящает нас, что отделяет нас от грешника и язычника».

SKILLET





Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Александр.Июнь


29 мар 2021, 16:40		Вот это задвинул.

OneForSorrow


29 мар 2021, 16:45		Потому что христиане - те езе лицемеры.

Ress


29 мар 2021, 18:12		Как и аметисты.

YNWA


29 мар 2021, 18:26		""""Все вещи были созданы Богом"""

И порно-грайнд тоже?

Ress


29 мар 2021, 18:42		Он в первую очередь.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 548

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом