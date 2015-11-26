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Skillet

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Лидер SKILLET: «Поп-музыка — это праздник греха!»



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John Cooper в рамках недавнего интервью рассказал о своём видении влияния поп-музыки на неокрепшие умы:

«Музыка — это фантастическое средство передвижения. Музыка как бы — как правильно сказать? Музыка как бы расслабляет вас, позволяя услышать, что кто-то думает о чём-то, что, возможно, вы обычно не хотели бы слушать. Конечно, мы должны понимать, что это может быть использовано для дурных целей — это может быть использовано для реально злых целей, а может быть использовано для реально хороших дел. Сейчас наша молодёжь постоянно слышит такую поп-музыку... Популярная музыка или культура просто безбожна. Она лишена закона. Она прославляет только абсолютную сексуальную революцию, можно сказать так — отказ, освобождение от христианства, конкретное освобождение от самого Иисуса Христа. Это праздник греха.

Многие люди говорят: "Я не слушаю тексты песен", но правда в том, что эти тексты проникают в тебя. Поэтому мы хотим сделать что-то противоположное, потому что я не верю, что музыка принадлежит дьяволу. Дьявол не создаёт музыку; музыка ему не принадлежит. Музыка принадлежит Творцу, и поэтому мы стремимся идти в культуру и через музыку вернуть музыку, искусство и рок-музыку, особенно это касается меня, под власть Господа Иисуса Христа. Мы возвращаем её под Его ноги, где ей самое место, и воздаём Ему славу.

Поэтому я считаю, что музыка способна изменить сердца людей, потому что они слушают ритм, слушают мелодию и говорят: "Мне это нравится". А потом они включают интервью с вами и слышат, как я говорю, о чём эта песня. И никогда, никогда не знаешь, как Бог может это использовать. Бог делает невероятные вещи при помощи интервью — этих маленьких семян истины. Вот о чём мы молимся!»

SKILLET Frontman Blasts





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Rrobb


24 янв 2022, 16:31		Прям оди в один с Типпер Гор. Ждём новое обращение в Сенат.

Tomahawk


24 янв 2022, 16:32		У кого есть винил Скиллет? Прокрутите реверсом, мож там Темнейший нашептал пару строк лично.

Jack of Diamonds


24 янв 2022, 16:48		Слава богу я атеист


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