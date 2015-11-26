сегодня



Лидер SKILLET : «Поп-музыка — это праздник греха!»



John Cooper в рамках недавнего интервью рассказал о своём видении влияния поп-музыки на неокрепшие умы:



«Музыка — это фантастическое средство передвижения. Музыка как бы — как правильно сказать? Музыка как бы расслабляет вас, позволяя услышать, что кто-то думает о чём-то, что, возможно, вы обычно не хотели бы слушать. Конечно, мы должны понимать, что это может быть использовано для дурных целей — это может быть использовано для реально злых целей, а может быть использовано для реально хороших дел. Сейчас наша молодёжь постоянно слышит такую поп-музыку... Популярная музыка или культура просто безбожна. Она лишена закона. Она прославляет только абсолютную сексуальную революцию, можно сказать так — отказ, освобождение от христианства, конкретное освобождение от самого Иисуса Христа. Это праздник греха.



Многие люди говорят: "Я не слушаю тексты песен", но правда в том, что эти тексты проникают в тебя. Поэтому мы хотим сделать что-то противоположное, потому что я не верю, что музыка принадлежит дьяволу. Дьявол не создаёт музыку; музыка ему не принадлежит. Музыка принадлежит Творцу, и поэтому мы стремимся идти в культуру и через музыку вернуть музыку, искусство и рок-музыку, особенно это касается меня, под власть Господа Иисуса Христа. Мы возвращаем её под Его ноги, где ей самое место, и воздаём Ему славу.



Поэтому я считаю, что музыка способна изменить сердца людей, потому что они слушают ритм, слушают мелодию и говорят: "Мне это нравится". А потом они включают интервью с вами и слышат, как я говорю, о чём эта песня. И никогда, никогда не знаешь, как Бог может это использовать. Бог делает невероятные вещи при помощи интервью — этих маленьких семян истины. Вот о чём мы молимся!»







</div>





+1 -0



( 3 ) просмотров: 223

