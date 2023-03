24 мар 2023



Новое видео SKILLET



"Psycho In My Head", новое видео группы SKILLET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dominion: Day Of Destiny (Deluxe Edition)", выпущенного 17 февраля:



01. Surviving The Game

02. Standing In The Storm

03. Dominion

04. Valley Of Death

05. Beyond Incredible

06. Destiny

07. Refuge

08. Shout Your Freedom

09. Destroyer

10. Forever Or The End

11. Ignite

12. White Horse

13. Crossfire*

14. Psycho In My Head*

15. Finish Line (with Adam Gontier)*

16. Unbreakable Soul*

17. The Defiant*







