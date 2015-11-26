сегодня



Лидер SKILLET : «Обязательные прививки — это же безумие!»



John Cooper в финальном эпизоде "Cooper Stuff" коснулся наболевшей темы COVID-19:



«На дворе новый год. Я не знаю, на каком этапе мы находимся. Я не знаю, будет ли дальше хуже или вдруг люди проснутся и поймут, насколько это безумно, насколько абсолютно безумно, что мы продвигаем обязательные прививки — по всему миру, кстати, — в то время, когда страны становятся... Я думаю, что Америка сейчас вакцинирована примерно на 70 процентов. Мы близки к 70 процентам вакцинированных? Я не могу вспомнить. Некоторые из европейских стран вакцинированы на 80, 90 процентов. В некоторых из них, если говорить о взрослых, уровень вакцинации среди людей старше 15 или 16 лет составляет 98 процентов. В то время, когда многие из этих стран по сути должны иметь — цитата — стадный иммунитет, а это совершенно другая тема для обсуждения, потому что есть вакцинированное население, однако уровень заболеваемости COVID всё ещё растет, так что будет абсолютным безумием говорить: "Ну, тогда ответом должны быть обязательные вакцины. Вам нельзя выходить из дома".



Я не призываю вас не делать прививки. Я даже не противник вакцинации. За исключением того, что словарь изменил [определение] слова "антиваскер", и теперь часть того, что подразумевает "против вакцинации", заключается в том, что если вы не поддерживаете обязательные прививки, то вы противник вакцинации. Так что, наверное, я и есть антиваскер. Я не против вакцин. Я не против этой вакцины. Я просто против санкций за нежелание их делать.



Но вопрос остаётся открытым: когда у вас 70, 80, 90, 96 процентов привитых людей, а показатели заболеваемости COVID всё ещё растут, почему люди задают этот вопрос? Проснутся ли люди наконец после этого? Я правда просто не уверен. Честно говоря, я не знаю.



В прошлом году я был уверен, что станет ещё хуже, прежде чем станет лучше. Я не думаю, что мы уже выбрались из этого. Я думаю, что мы всё ещё будем наблюдать, как всё становится немного хуже, если честно. Но мне нравится думать, что мы, по крайней мере, на другой стороне».







</div>





+0 -0



просмотров: 152

