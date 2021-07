сегодня



John Cooper: «Если не говорить об Иисусе, тогда нет смысла в SKILLET »



John Cooper в рамках беседы в "Trevor Talks" рассказал о том, как однажды промоутер одного из популярных туров прямо сказал ему «перестать говорить об Иисусе», если он хочет, чтобы его группа однажды стала одной из самых известных рок-групп в мире.



«Я не скажу, что это был ультиматум, потому что не факт, что у него была власть осуществить все эти мечты. Но он сказал такое: "Слушай, я верю в это. Многие люди говорят об этом. Мы думаем, что вы можете стать следующей величайшей группой в мире". Я не верил, что мы могли бы стать самой популярной группой в мире, но он сказал мне: "Тебе нужно перестать так много говорить об Иисусе"».



Недавно выпустивший свою дебютную книгу "Awake & Alive To Truth (Finding Truth In The Chaos Of A Relativistic World)", Cooper продолжил:



«Что действительно смущало в этом разговоре, и я рассказал об этом в книге, так это то, что он не говорил: "Эй, John, отрекись от Христа". Он не говорил: "Откажись от своей веры. Никогда не говори об Иисусе". Он просто говорил: "Перестаньте так много говорить об этом. Не участвуйте в христианских шоу. Не давайте христианских интервью. Когда кто-то спрашивает вас, о чём песня, не начинайте говорить: "Это о моей вере в Иисуса".



В то время у нас была песня под названием "Hero". Люди спрашивали меня во всяких популярных программах: "Итак, кто твой герой?" И они ожидали, что я скажу что угодно, а я отвечал: "Мой герой — Иисус Христос", и я объяснял почему. А он говорил: "Прекрати это делать, потому что это вредит твоей фанатской базе". Но потом он добавил к этому ещё одну фишку и сказал: "Если ты подумаешь об этом, John, ты можешь сделать больше для своей веры, послушав мой совет, потому что когда ты перестанешь говорить об Иисусе и твоя аудитория будет расти, представь, что ты сможешь сделать для бедных, если станешь богатым и знаменитым. Представь, какое влияние ты сможешь иметь, если станешь богатым и знаменитым", и так далее, и тому подобное. И это был единственный плюс в том, что он сказал — в этом была доля правды; был элемент правды в том, что он говорил. И я подумал: "Хорошо, мне нужно всё взвесить. Действительно ли Бог использует этого светского человека? Действительно ли Он говорит через этого светского, неспасённого человека? Ведь Бог может это делать, верно?" Итак, я думал об этом несколько часов и поговорил об этом с женой. "Он так сказал. Но мне это кажется неправильным". И моя жена ответила: "Нет. Это не кажется мне правильным". И Бог так ясно показал, что даже если в этом есть элемент истины, может быть, есть элемент благоразумия, это не мудрость Господа. В этом может быть немного земного благоразумия, но это не мудрость Господа. И это был определяющий для меня момент — не потому, что я подумывал отречься от своей веры или никогда не говорить о Христе, но это заставило меня задуматься: "Могу ли я быть благоразумнее в этом вопросе?" Так что для нас это был подходящий момент, чтобы твёрдо встать на ноги и сказать: "Нет. Мы абсолютно точно знаем, кто мы такие".



Если не говорить об Иисусе, тогда нет смысла в SKILLET. В этом и состоит смысл того, что я играю музыку, — делиться своей верой в Христа. Вот и всё.



В Библии сказано, что ученики сказали: "Как мы можем молчать обо всём, что мы видели и слышали?" Вот что сказали ученики. "Как мы можем не рассказать миру о том, что мы видели с этим человеком Иисусом, что Он умер и воскрес из мертвых, и Он творил чудеса и исцелял больных, и даже сказал кому-то, что Он прощает их грехи? Как мы можем молчать об этом? И знаете что? Мы ни за что не будем молчать об Иисусе. Так что это был определяющий момент. И я написал об этом. И, конечно, с годами мы стали ещё более активными».













