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Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»



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JOHN COOPER в программе "Conversations That Matter" высказал свое мнение о "квир-теории " — области исследований, которая ставит под сомнение существующие традиционные представления об идентичности, сексуальности и гендере, в частности, о гетеронормативности — убеждении, что гетеросексуальность является естественным, моральным или "нормальным" проявлением сексуальности:

«Я считаю, что квир-теория — это конец всего сущего. Если квир-теория станет настолько повсеместной, насколько она, похоже, уже становится, то в мире не будет даже возможности вести осмысленные разговоры. Не будет никаких различий между чем-либо. Если вы примете квир-теорию и примете идею о том, что мужчины могут быть женщинами, а женщины - мужчинами, или вы можете быть и теми, и другими, или ни теми, ни другими, бла-бла-бла, то в итоге вам придется признать, что между человеком и зверем действительно нет никакой разницы. Это просто следующий шаг в этой последовательности. И на самом деле теоретики квира, наверное, скажут: "Да, всё так и есть".

Половая принадлежность, на мой взгляд, является ключевым вопросом. Если церковь не будет отстаивать нашу позицию в вопросах половой принадлежности, мы потеряем всё. Мы потеряем абсолютно всё.

Меня это очень расстраивает. Многие христиане просто не верят, что всё так плохо... Они просто отказываются в это верить. И они продолжают говорить: "Ребята, нет ничего нового под солнцем. Всё всегда было так плохо. Вы создаете иллюзию, что стало еще хуже". А ведь это неправда. Всё не всегда было так плохо.

Трансгендеризм — это наиболее значительный цивилизационный сдвиг, который произошел за многие... я даже не знаю за какое конкретно время... годы. Вы говорите о чем-то, что может навсегда изменить траекторию развития человеческой природы. И, конечно, если наши слушатели достаточно начитаны, я не буду вдаваться в подробности, и я не пишу об этом в книге, но если кто-то знает, что такое трансгуманизм, то мы находимся в одном шаге от трансгуманизма, о котором мы не будем серьезно распространяться в данной беседе [имея в виду позицию, согласно которой людям должно быть разрешено использовать технологии для модификации и улучшения человеческого познания и телесных функций, расширяя способности и возможности за пределы существующих биологических ограничений]. И трансгендеризм как раз делает подобное возможным. Это своего рода гностицизм, который в действительности приведет нас к объединению человека и машины. Это совершенно чудовищно!»




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КомментарииСкрыть/показать 17 )

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28 ноя 2023
Red One
Это же ему богородица нашёптывает, всё верно?
Like!3
28 ноя 2023
O
Old Nothing
Red One, аметист?
Like!1  Dislike!3
28 ноя 2023
gravitgroove
Old Nothing, нет, он обыкновенный гомосексуалист, своих защищает.
  Dislike!1
28 ноя 2023
S
SnakeZ
Red One, сначала прочитал "бородища нашёптывает" )))
Like!5
28 ноя 2023
rassol
SnakeZ, и она тоже.
Like!3
28 ноя 2023
rassol
Христанутый тут прав, и с ним сложно не согласиться.
Like!4  Dislike!1
28 ноя 2023
грозакоммунистов
rassol, лГБТ - таже самая религиозная дичь
Like!1  Dislike!1
28 ноя 2023
WahrandPhain
rassol, христанутость тут не при чем, пидоры с биологической точки зрения неверны, это косяк.
Like!2  Dislike!2
28 ноя 2023
S
StormReaver
Чота верун всё в кашу смешал. Трансгуманизм - это киберимплантанты, редактирование генома, полумеханические тела и путь в матрицу, а отрезание себе письки и необходимость сидеть всю жизнь на гормонах и выдалбливать специальными палками себе гноящую псевдовагину (иначе эта сделанная горе-хирургами "вагина" зарастет) - это особо выдающаяся разновидность селф-харма для одних и бизнеса для других, а не трансгуманизм. "You will never be a woman", как говорится.
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28 ноя 2023
ElectricRetard
StormReaver, согласен. Баба без члена - деньги на ветер!
Like!2
28 ноя 2023
gravitgroove
StormReaver, да нет ошибки, транзгуманизм - это любые изменения тела, связанные с желанием индивида чувствовать себя комфортно. Конечно, вставные зубы и сиськи - это еще не повод так называть, но вот комплекс мероприятий, и особенно визуальную подделку пола, который сейчас пытаются признать лженаучным и устаревшим понятием, - это и есть транзуманизм, когда естественное превращают в искуственное с помощью достижений прогресса. Об этом подробно написано. Ну и взрощенному человеку геном не изменить, только резать и сшивать тело.
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28 ноя 2023
ElectricRetard
gravitgroove, >транзгуманизм - это любые изменения тела, связанные с желанием индивида чувствовать себя комфортно
В первый раз слышу такое. Сколько всегда слышал определений это что-то киберпанковское больше. Именно улучшение человеческих способностей, а не "хочу сделать себя дельфином, потому что я дельфин".
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28 ноя 2023
F
FaycT
gravitgroove, трансгуманизм по определению про расширение возможностей и уменьшение страданий. Предлагаю загуглить.

То и другое с трудом применимо к современным операциям описанного толка.
Like!2
28 ноя 2023
gravitgroove
FaycT, а уничтожение понятия гендора не является частью этого общего? Ну там же как: сегодня я хочу быть мальчиком, завтра девочкой, после завтра мальчиком - гермофрадитом, рожающим крокодила или собаку, при этом железки и цифровой нейро интерфейс не обязательны. Это ж не только про пост-человечество вроде матрица, или гост ин зе шел, может быть как в deus ex или так же, как и в блейдраннере с репликантами, или со вселенной Alien / Prometeus
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28 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
StormReaver, плюсую. Трансгуманизм - это круто. Я бы с удовольствием поменял своё тело, которое нужно кормить, одевать, мыть, которое стареет, болеет и нуждается во сне, на машину, которая куда менее прихотлива.
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28 ноя 2023
Орион
В борьбе со злом Джон вместо размышлений о Сущем сам стал слишком часто думать о его конце.
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28 ноя 2023
gravitgroove
Да в науке уже все установили, до прихода этих ревизионистов-соросят и швайбят обосанных с их транзгуманизмом и раком понятий истины. Есть женщина и мужчина. В нормальном положении - XX и XY, а все что имеет сбои, то числится отклонением в медицине. Но увы, гуманитариев допустили до науки, связанной с генетикой. И тут ненужно никаких теологов привлекать.
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