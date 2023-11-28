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Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»



JOHN COOPER в программе "Conversations That Matter" высказал свое мнение о "квир-теории " — области исследований, которая ставит под сомнение существующие традиционные представления об идентичности, сексуальности и гендере, в частности, о гетеронормативности — убеждении, что гетеросексуальность является естественным, моральным или "нормальным" проявлением сексуальности:



«Я считаю, что квир-теория — это конец всего сущего. Если квир-теория станет настолько повсеместной, насколько она, похоже, уже становится, то в мире не будет даже возможности вести осмысленные разговоры. Не будет никаких различий между чем-либо. Если вы примете квир-теорию и примете идею о том, что мужчины могут быть женщинами, а женщины - мужчинами, или вы можете быть и теми, и другими, или ни теми, ни другими, бла-бла-бла, то в итоге вам придется признать, что между человеком и зверем действительно нет никакой разницы. Это просто следующий шаг в этой последовательности. И на самом деле теоретики квира, наверное, скажут: "Да, всё так и есть".



Половая принадлежность, на мой взгляд, является ключевым вопросом. Если церковь не будет отстаивать нашу позицию в вопросах половой принадлежности, мы потеряем всё. Мы потеряем абсолютно всё.



Меня это очень расстраивает. Многие христиане просто не верят, что всё так плохо... Они просто отказываются в это верить. И они продолжают говорить: "Ребята, нет ничего нового под солнцем. Всё всегда было так плохо. Вы создаете иллюзию, что стало еще хуже". А ведь это неправда. Всё не всегда было так плохо.



Трансгендеризм — это наиболее значительный цивилизационный сдвиг, который произошел за многие... я даже не знаю за какое конкретно время... годы. Вы говорите о чем-то, что может навсегда изменить траекторию развития человеческой природы. И, конечно, если наши слушатели достаточно начитаны, я не буду вдаваться в подробности, и я не пишу об этом в книге, но если кто-то знает, что такое трансгуманизм, то мы находимся в одном шаге от трансгуманизма, о котором мы не будем серьезно распространяться в данной беседе [имея в виду позицию, согласно которой людям должно быть разрешено использовать технологии для модификации и улучшения человеческого познания и телесных функций, расширяя способности и возможности за пределы существующих биологических ограничений]. И трансгендеризм как раз делает подобное возможным. Это своего рода гностицизм, который в действительности приведет нас к объединению человека и машины. Это совершенно чудовищно!»







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