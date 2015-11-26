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Вокалист SKILLET : «Нас захватывают левые!»



Вокалист SKILLET John Cooper в рамках своего шоу "Cooper Stuff" прошёлся по недавней инициативе Байдена ужесточить приём вакцин в США:



«Всё, что происходит в этой стране — это безумный захват власти. Это просто атака на западные ценности, на свободу, на то, что создало Запад, — вот и всё, что происходит, потому что когда вы просматриваете данные, когда вы рассматриваете то, что говорится, это настолько абсурдно, это такая абсолютная ложь, тактика запугивания, тирания и тоталитаризм, что вы не можете не задавать вопросы. Даже если вы верите, что вакцины полезны, вы должны оценить происходящее и сказать: "Хорошо, здесь происходит что-то действительно гнусное". Вот и всё».



Ссылаясь на комментарий Байдена во время его выступления 9 сентября о том, что его терпение по отношению к десяткам миллионов американцев, которые ещё не сделали прививки, «на исходе», Cooper добавил:



«Ваш президент теряет терпение по отношению к вам. Вы — проблема. Вы, вероятно, фанатик, вы, вероятно, какой-то фоб, вы — проблема, вы просто ненавидите людей. Просто спросите у очнувшихся христиан. Вы не сможете понять, что они говорят, потому что их рты набиты печеньем.



Происходящее — это революция против Запада, против американских ценностей. Но на самом деле в основе всего этого лежит христианство. Вот почему мы находимся в процессе уничтожения. Я хочу ободрить вас в вашей вере, чтобы вы понимали, чтобы вы видели, что происходит на самом деле.



Вы не обязаны соглашаться со мной во всём. Абсолютно во всём. Я никогда не занимал какую-то жёсткую позицию в отношении вакцин. И даже когда я говорю о масках, я говорю, что думаю о масках и тому подобных вещах. У меня есть благословение для вас делать то, что вы считаете правильным. Это абсолютно нормально. Я против абсолютной тирании, которая происходит, против тоталитаризма, который происходит совершенно открыто, и сейчас мы наблюдаем это с этими вакцинальными мандатами.



Я действительно считаю, что данные мандаты носят совершенно тиранический и тоталитарный характер — в этом нет никаких сомнений. Движение к левому авторитаризму сейчас совершенно сумасшедшее. Происходит то, что левая авторитарная власть — вот в чём сила Демократической партии — захватила либеральное движение... Либералам старой школы не нравятся левые авторитарные идеи, но левые захватили эту партию!»







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