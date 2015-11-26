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Skillet

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21 мар 2021 : 		 Лидер SKILLET критикует выступление Cardi B и Megan Thee Stallion

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10 мар 2021 : 		 Вокалист SKILLET — о культуре отмены

16 фев 2021 : 		 Вокалист SKILLET: "С детства за Иисуса!"

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19 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SKILLET

27 июл 2020 : 		 Новая песня SKILLET

26 июн 2020 : 		 Обновленная версия от SKILLET

12 апр 2020 : 		 Миллиард прослушиваний для SKILLET
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Вокалист SKILLET: «RAGE AGAINST THE MACHINE — это правительственный рокЪ»»



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John Cooper в рамках визита на радиостанцию Apologia в программе пастора Luke'a Pierson'a рассказал о реакции на публичное признание о том, что он не вакцинирован:

«Сейчас просто сумасшедшие времена, потому происходит коллективная потеря разума. Это правда — вся страна, мы сошли с ума.

В целом, я думаю, что я довольно любезный человек, или я стараюсь быть таким, когда, типа, мне действительно все равно, Люк, сделаешь ты вакцину или нет. И я не знаю, волнует ли тебя, сделаю ли я ее. Для меня это не имеет значения. Есть вещи, которые можно выбирать. Но этот коллективный разум... Я имею в виду, люди сходят с ума. Я вполне ожидаю, что полстраны будет есть траву.

Для меня очень странно то, что я долгое, долгое время говорил о своей вере в Христа в мире мейнстрима. Давайте будем честными — не все в мире мейнстрима от этого без ума. Им не обязательно нравится слушать об Иисусе, но они всегда терпели меня — некоторые даже поддерживали. Но вот что я вам скажу: самую большую взбучку за свою веру мне когда-либо приходилось испытывать — за всю жизнь — из-за моей позиции по поводу обязательных вакцин и масок. Это как если бы это был бы непростительный грех!

Я сказал своей жене, что самое удивительное, что это лишь доказывает мне, что это не цитата из Евангелия, не Евангелие Христа, которое их очень, очень разозлило: "Иисус есть путь, истина, жизнь. Никто не приходит к Отцу, если не приходит через Него". Многим людям не понравилось это послание, но они могут смириться с этим. Но они не будут иметь дело с тем, что вы выступаете против государства. Они не будут с этим мириться. И что вы на самом деле становитесь тем, кто выступает против их БОГА. Вы не поклонились золотому идолу Навуходоносора. И это единственное, что вам запрещено делать. Для меня это было весьма удивительно.

Многие группы просто не знают, что делать. И когда я говорю "они", я имею в виду, что мы тоже находимся среди них. Мы просто не знаем, что делать, потому что мы находимся в индустрии развлечений, которая во многом определяется социальными сетями и СМИ в целом. И вам не разрешается говорить что-либо против... Я имею в виду, RAGE AGAINST THE MACHINE говорит людям, что если они не сделают прививку... RAGE AGAINST THE MACHINE превратилась в пропагандистки настроенный аппарат. Это безумие. Я, типа, подождите минутку — это что, я здесь революционер? Я революционер, а RAGE AGAINST THE MACHINE теперь просто "правительственный рок". Мой старший брат придумал термин "правительственный рок", который я считаю довольно удивительным. Я считаю, что это очень здорово — это отличный способ насмехаться над кем-то!»

SKILLET Frontman Says RAGE AGAINST THE MACHINE Has Become 'Government Rock'





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