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Лидер SKILLET критикует выступление Cardi B и Megan Thee Stallion



Лидер SKILLET John Cooper подверг критике исполнение Cardi B и Megan Thee Stallion хита "WAP" на церемонии вручения наград Грэмми:



«Мы живём в мире, в котором нельзя даже на eBay купить книги Доктор Сьюза (шесть книг запретили к продаже из-за "расистских и обидных" картинок). В них так всё плохо, что их нельзя никому купить, их массово изымают из каждого книжного магазина — это ведь такое зло. Так что нельзя зайти на eBay и купить их — это ведь зло. Но вы можете и должны приветствовать сексуальную деградацию Cardi B и Megan Thee Stallion, симулирующих сексуальный акт на сцене в рамках Грэмми. Прекрасный пример. Ты должен этому радоваться. Если же ты не рад такому, то ты очень плохой человек, ты просто не любишь людей! Ты уже не милый, нет-нет. Прекрасный пример, друзья мои.



"Горе тем, кто называет зло добром и добро — злом". Я не думал, что это когда-нибудь случится на самом деле. Правда? Это происходит прямо сейчас. Это происходит в Америке последние несколько лет, как какое-то безумие — особенно последние пять лет, и сильнее всего в прошлом году.



Зачем кому-то называть зло добром и добро злом? Всё просто: потому что они просто переопределяют термины. Вопрос в том, кто будет определять, что такое добро, а кто — что такое зло?



Каждый диктатор в истории говорит, что то, что они делали, было добром. Вот во что они верят. Если прочитать некоторые речи Гитлера, там он говорил: "Я освобожу людей — освобожу от рабства Десяти Заповедей". В его сознании он освободитель. Всегда так, ребята. Всё, что вы делаете, это переопределяете зло и добро. Вот что сейчас происходит на Грэмми.



Теперь, я знаю, что есть люди — некоторые из моих "проснувшихся" друзей — кто говорит: "John, ты делаешь из мухи слона". Это всегда было сверхсексуально. И да, хорошо, конечно, Грэмми всегда были сверхсексуальны. Музыка всегда была сверхсексуальна. Голливуд всегда был зациклен на сексуальной стороне. Два отличия — и вот они имеют значение. Первое: это всего лишь шаг за пределы того, что мы видели. Вот и всё. Я имею в виду, ты прав — так было всегда. Прекрасно. Это довольно откровенно, ясно? Это достаточно откровенно.



Но самая большая разница заключается в том, что 20 лет назад, когда Мадонна сделала подобное, — на самом деле, Мадонна и правда превратилась в звезду из-за такого представления. Я не могу вспомнить, была ли это "Грэмми" или "MTV Awards". Я на самом деле не помню, но несколько лет назад я смотрел документальный фильм об этом на Netflix; я не могу сейчас вспомнить, где точно это было. Она выступала, где симулировала секс с собой и каталась по сцене. Разница была в том, что никто не говорил, что она была добродетельна в этом. Это большая разница, ребята. Она делала это потому, что тогда существовал климат гедонизма — тогда был климат секса, наркотиков [и] рок-н-ролла. Это девиз моего поколения и предыдущего поколения — секс, наркотики, рок-н-ролл. Это бунтарство. Это было восстание против христианских ценностей, традиционных ценностей, даже просто западных ценностей в целом. Семейные ценности — это было восстание против традиционной сексуальности. Но это было не потому, что они были добродетельны. Никто не смотрел на Мадонну и не говорил: "Она такая добродетельная. Я очень хочу, чтобы моя дочь жила так же". Никто этого не делал. В том-то и разница. Мадонна сделала это и стала знаменитой, потому что она была смелой и храброй, чтобы сделать что-то, что было похоже на шок-рок. Теперь это не просто шок-рок. Теперь это из серии: "Мы заново определяем, что такое добродетель". Так что мы принимаем язычество, и мы не просто говорим: "Да, я прославлюсь, потому что я хочу быть в язычестве и гедонизме, идолопоклонстве и сексуальной деградации", и так далее и тому подобное. Нет, мы говорим другое: "Я делаю все эти вещи, потому что знаю, что значит добродетель. Я знаю, что такое мораль. Я определяю мораль". Вот что значит называть зло добром и добро злом».







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