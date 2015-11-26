24 авг 2021



Лидер SKILLET — о ношении масок: «Это какой-то театр!»



John Cooper высказался насчёт ношения масок:



«Это беспрецедентные времена. Я думаю, что люди искренне пытаются понять: "Что Иисус хочет, чтобы я сделал? Как лучше всего показать свою веру в эти абсолютно безумные времена, в которые мы живём?" Я думаю, что люди действительно стараются сделать всё возможное. Я думаю, что есть некоторые вещи, в которых мы должны быть милостивы друг к другу.



Я думаю, что ваша совесть — ваша личная совесть перед Господом — должна играть очень большую роль в этих вопросах. Если вы чувствуете, что лучшее, что вы можете сделать для Господа, — это сделать прививку, я бы сказал, что делайте её. Это между вами и Господом. Это зависит от вас. Сделайте это. Абсолютно никакого осуждения с моей стороны. Если вы хотите сделать прививку и носить маску, если вы чувствуете, что это то, что вам нужно сделать, это ваше дело. Если вы хотите носить маску — ваше дело. Я считаю, что это вопрос о том, что каждый может принимать свои собственные решения, потому что мы живём в странное время. Мне не нравится, когда в этих очень сложных вопросах появляется догматизм: "Если ты верующий, ты будешь делать то-то и то-то", в то время как здесь есть о чём поговорить».



Затем Cooper перешёл к обсуждению своего собственного нежелания носить маски, сказав:



«Вопрос ношения маски для меня не более чем театр. Это заставляет меня прыгать в нереальность, во что-то, во что я не верю, только для того, чтобы потворствовать либо владыкам — под владыками подразумевается правительство, либо Big Tech [название пяти крупнейших и наиболее доминирующих компаний в индустрии информационных технологий США — Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon и Microsoft], либо большому бизнесу, крупным СМИ, да кому угодно — чтобы потворствовать тому, что они хотят от меня. Даже если я знаю, что это неправда, я буду играть в эту игру. И каждый раз, когда я надеваю маску, я знаю, что делаю что-то, во что я не верю. Другими словами, меня заставляют лгать... Меня заставляют ввязываться в то, во что я не верю, и я живу во лжи — я живу во лжи, что эта маска на самом деле защитит меня от любого вреда. Я соглашаюсь с правительством, которое говорит, что я верю в то, во что я знаю, что не верю. Так что теперь я по сути живу в мире фантазий. Это пугает меня. И каждый раз, когда я надеваю эту маску, я думаю именно об этом. Я знаю, что делаю это, я знаю, что это шоу, я знаю, что это театр, я знаю, что мои повелители даже не верят в это, потому что если бы они верили, они бы не нарушали все свои собственные правила».







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