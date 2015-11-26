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Лидер SKILLET поддержал Шаппелла, на которого ополчились ЛГБТК+



Лидер SKILLET John Cooper неожиданно выступил в защиту Дэйва Шапелла на фоне шумихи вокруг спецвыпуска комика на Netflix.



Критики назвали "The Closer" «опасно трансфобным» из-за нескольких шуток Шаппелла, в частности, о «тонкой коже» трансгендеров и влиянии так называемой «культуры отмены». Трансгендерный сценарист-продюсер Жаклин Мур заявила, что больше не будет работать на Netflix, а Национальная коалиция чёрной справедливости, группа по защите гражданских прав, занимающаяся расширением прав и возможностей чернокожего ЛГБТК-сообщества, попросила стриминговый сервис удалить спецвыпуск с платформы.



Во время нового интервью WRIF Cooper затронул тему споров вокруг "The Closer". Подтвердив, что он видел специальный выпуск Шаппелла, John сказал:



«Я уже десять лет считаю Дэйва Шаппелла самым смешным человеком на свете. И я говорю это не потому, что он никогда меня не оскорбляет [смеётся], Я думаю, что мы с Дэйвом Шаппеллом не сходимся во мнениях по многим вопросам. Он говорит много оскорбительных вещей о христианстве или о любой расе — белой, чёрной, азиатской; о чём угодно — Дэйв Шаппелл их оскорбляет. Я думаю, именно поэтому он смешной. Я просто считаю его возмутительно смешным. Это не значит, что я не обижаюсь. Но он смешной до колик.



Я должен быть честным, и я знаю, что мы живём в такое время, когда всё, что ты говоришь, может заставить кого-то ненавидеть твоих ребят. Я не хочу, чтобы кто-то ненавидел меня, но мне лично нравится — мне нравится то, что он говорит. Я должен сказать, что мне нравится то, что он отстаивает. И это исходит от кого-то... Как я уже сказал, я христианин. Есть вещи, которые я не буду смотреть, потому что считаю их оскорбительными. Но я никогда не призывал к тому, чтобы у кого-то не было платформы, чтобы его подвергали цензуре или чему-то подобному. А вот разговоры о реальном насилии — это совсем другое... Это совсем другое дело, понятно? Я говорю о реальных разговорах о насилии. Но что касается того, что мы просто говорим, что слишком оскорбительно, это не сделает страну более свободной. Это приведёт к тирании... Это очень пуританский подход. И у нас также была пуританская тирания, как мы видели в Салемских судах над ведьмами, когда наступало психотическое безумие, когда все верующие начинали охотиться на ведьм. Мы не хотим этого. И это мой собственный народ, если хотите. Когда я говорю "мои собственные люди", я не имею в виду, что я охотник на ведьм, но я надеюсь, что это понятно. Это были христиане, которые делали то, что им не следовало делать. Мы не хотим этого. Но мы также не хотим появления нового пуританства, утверждающего, что нельзя говорить что-то с идеологической точки зрения, с политической точки зрения, с религиозной точки зрения. Мы не хотим этого. Это создаст культуру, в которой люди будут бояться говорить.



И поэтому я на самом деле очень поддерживаю Дэйва Шаппелла. Неважно, обижает он меня или нет, я поддерживаю то, что он говорит. Я скажу вам о другом человеке, которого я поддерживаю, который говорит много вещей, с которыми я согласен, но который также ненавидит — я не имею в виду, что он ненавидит христиан, но он ненавидит христианство, это [комик и телеведущий] Билл Маар. Я постоянно соглашаюсь с Биллом Мааром, и так было на протяжении десяти лет. Он говорит много вещей, с которыми я не согласен, но он говорит много вещей, которые я считаю острыми и интересными, и я не хочу, чтобы его сняли. Неважно, насколько он считает религию глупой, мне нравится слушать, что он говорит, и я ценю то, что он считает, что у меня должна быть возможность говорить то, что я хочу сказать».







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