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Лидер SKILLET : «Требования обязательной об вакцинации — это тирания, а не забота о здоровье!»



John Cooper в рамках программы "Faith Vs. Culture With Dan Andros" поделился своим видением проблемы COVID-19:



«Я никогда не говорил кому-то не делать прививку. Я никогда не говорил кому-то делать прививку. Это не моё решение; это ваше решение. Но они меняют определения того, что значит "антивакцина". Я не против вакцинации. Они добавили определение, которое говорит, что если вы против обязательного применения вакцин, то вы теперь против вакцинации.



Нам, христианам, нужно подготовить свои мозги к тому, что могут сделать левые авторитаристы. Они приходят и меняют язык. А изменив язык, вы можете в конечном итоге изменить мнение людей о чём-либо. Потому что вы говорите это, и люди могут подумать, что вы имеете в виду одно, а на самом деле вы говорите совсем другое, и чем больше вы постоянно повторяете эту пропаганду, тем больше ваш мозг привыкает к ней».



Затем в очередной раз он озвучил теорию заговора, регулярно продвигаемую антивакцинальным сообществом, о том, что вакцины являются инструментом государственного контроля:



«Причина, по которой я так страстно говорю об этом, заключается в том, что нам, христианам, необходимо проснуться от этой невероятной угрозы тирании, исходящей от правительства. Подумайте о том, как здесь работает пропаганда. Девять месяцев назад, может быть, восемь месяцев назад, сам президент говорил: "Нет, мы не будем вводить обязательные требования по вакцинации. В Америке мы так не поступаем". Доктор Фаучи сказал то же самое. Джен Псаки [нынешний пресс-секретарь Белого дома] повторила то же самое. И всё это в течение последних семи-восьми месяцев. Посмотрите, что произошло за такой короткий промежуток времени, что мы прошли путь от "Нет, мы не будем этого делать, потому что в Америке так не принято" до христиан, говорящих: "Если вы действительно любите кого-то, вы сделаете вакцину". Такова сила пропаганды... То, как правительство и СМИ использовали пропаганду, чтобы стать идолопоклонниками и оставить свой суверенитет под Богом и вторгнуться в сферы других суверенов. Это была бы именно моя сфера над моим телом и моей семьёй, чтобы учить моих детей тому, чему я хочу учить, делать то, что я хочу делать. Вот почему я считаю, что эти требования по вакцинации в большей степени направлены на тиранию, чем на обеспечение безопасности людей».



Далее он заявил, что прививка от COVID-19 должна быть личным выбором, и что он и такие же люди, как он, не должны подвергаться потенциальным побочным эффектам вакцины:



«Я думаю, что мы должны проявить дух великодушия и быть милосердными друг к другу в этом вопросе. Я никогда не говорил кому-то не прививаться. Я никогда не говорил, что вы должны прививаться; это ваше решение. Я говорю, что нам нужна немного великодушия, потому что есть много... Я наблюдаю за происходящим и говорю: "Хорошо, мы перешли в режим изоляции". И наблюдаю за происходящим и говорю, что в мире — насколько я знаю — до сих пор было около пяти миллионов смертей от COVID. Но мы также знаем, что, по их данным, около ста, ста двадцати миллионов были поставлены на грань голода из-за COVID — из-за изоляции, вот о чём на самом деле следует сказать; из-за изоляции не было возможности заниматься сельским хозяйством, не было возможности отправлять необходимые материалы, медицинские принадлежности. Это прямой результат политики блокировки. Мы также знаем, что в Великобритании считают, что десять тысяч — как минимум — десять тысяч смертей от рака случится из-за того, что люди не прошли обследование во время блокировки. Теперь они игнорируют то, что не игнорируют европейские страны, а именно вредное воздействие вакцины — в основном на мальчиков [в возрасте] от двенадцати до пятнадцати лет с миокардитом. Великобритания заявила: "Мы не рекомендуем вводить вакцину мальчикам от двенадцати до пятнадцати лет", потому что вероятность того, что они попадут в больницу с миокардитом, в четыре раза выше, чем если бы они просто заболели COVID в первый раз. Поэтому я вижу все эти вещи и задаюсь вопросом: "Почему же мы делаем это, когда Европа говорит: "Мы прекращаем это?" Это заставляет людей очень, очень нервничать.



И наконец я не являюсь сторонником теории заговора — невозможно знать, что может произойти в будущем. Мы не знаем, что произойдет через пять, десять лет, потому что это совершенно новое — мы никогда не видели этого раньше. Поэтому правительство может прийти и потребовать ввести в моё тело что-то, о чём мы не знаем, что оно будет делать, когда я знаю, что в моей возрастной группе и с учётом того факта, что я в отличной спортивной форме, я знаю, что у меня 99,7 процента шансов быть в порядке, если я приму это. Моя семья уже переболела, у нас естественный иммунитет, так что это просто заставляет думать, что происходит что-то ещё».







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