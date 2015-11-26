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Skillet

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11 апр 2020 : 		 Игра от SKILLET

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17 июл 2019 : 		 Новое видео SKILLET

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30 июн 2016 : 		 Новое видео SKILLET

20 май 2016 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе

10 мар 2015 : 		 SKILLET в середине
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Вокалист SKILLET: "С детства за Иисуса!"



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Вокалист SKILLET John Cooper, в настоящий момент занимающийся промоушном новой книги "Awake & Alive To Truth (Finding Truth In The Chaos Of A Relativistic World)", рассказал о том, что стало вдохновением для её создания:

«Я с детства посвятил жизнь Иисусу. Моя мама была фанатичной последовательницей, смекаете (смеётся)? И я к тому, что это было на сто процентов отлично на случай, если кто-то решил иначе. Моя мама постоянно учила меня Библии, и я просто не помню, чтобы когда-то не учился по ней. У меня был старший брат, и перед тем, как он шёл в школу, мама сажала нас и читала Священное Писание, мы должны были заучивать его и должны были вместе молиться.

Я с детства за Иисуса, лет с пяти. И я не помню, чтобы когда-то не верил в Бога. И я всегда отдаю маме должное. И я всегда говорю это для того, чтобы ободрить любого, кто готов слушать, — если у тебя есть дети, у тебя есть работа, и это воспитывает твоих детей так, как они должны действовать и следовать наставлениям Господа; в Библии говорится о страхе и наставлениях Господа... Но я отдал свою жизнь Христу ещё в детстве...

Знаете, что я наблюдаю сейчас, в 2021 году? Я вижу очень много запутавшихся людей. Их жизни разваливаются на части. Они не знают ради чего жить. Они не знают, что правда, а что нет. Я думаю, что 2020 год был очень показательным для стольких людей, которые узнали, что они не знают, ради чего жить; они буквально не знают, где правда или ложь. И я хотел написать эту книгу, чтобы побудить людей сказать: "Эй, есть два способа попытаться найти правду". Один путь ведёт к жизни — он идёт через Иисуса Христа, и мы знаем, кто такой Иисус Христос, потому что у нас есть Его слово, в Библии. Этот путь приведёт вас к жизни. Есть другой путь, который приведёт тебя к смерти, и который находится в твоём "я". Я просто ощущаю это. Это есть в том, что доносит тебе мир: всю ложь, которую он несёт. И это даёт тебе ясный выбор пути: жизнь или смерть. И я хотел, чтобы люди следовали путём жизни. Познали Иисуса. Вот что такое жизнь. Мы здесь для того, чтобы узнать, кто есть великий Бог, который сотворил этот мир и знает имя твоё, и сотворил тебя таким, какой ты есть, для того, чтобы быть тем, кем ты являешься».

SKILLET





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

CosmicBear


16 фев 2021, 14:17		Ну, понятно

Red One


16 фев 2021, 14:52		Прямо жаль, что Бога нет, Исус - сказочный пероснаж, а веруны - хрестоматийные лицемеры

Геннадиус777


16 фев 2021, 15:12		Skillet это альтернативный метал, а вот эти ребята тоже христиане,и играют потяжелее: https://myzuka.club/Song/3285248/Grave-Declaration-Legacy https://myzuka.club/Song/3103024/A-Hill-To-Die-Upon-Manden-Med-Leen https://myzuka.club/Song/9549608/Impending-Doom-Unbroken


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