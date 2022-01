10 янв 2022



Новая песня SKILLET



"Dominion", новая песня группы SKILLET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dominion", выход которого запланирован на 14 января на Atlantic.



Трек-лист:



01. Surviving The Game



02. Standing In The Storm



03. Dominion



04. Valley Of Death



05. Beyond Incredible



06. Destiny



07. Refuge



08. Shout Your Freedom



09. Destroyer



10. Forever Or The End



11. Ignite



12. White Horse































