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Вокалист SKILLET — о новом альбоме



В рамках беседы с 30-CC вокалист SKILLET John Cooper рассказал, как он и коллеги проводили время во время коронапаузы:



«Мы работали над музыкой и собираемся выпустить её в этом году. Об этом пока не объявлялось, но я очень взволнован новым проектом. Он очень агрессивный, он действительно прямолинейный и, на мой взгляд, он имеет корни в том, каким у всех был год с лишним. Я к тому, что это были такие странные 15 или 16 месяцев. Люди задаются вопросом, как им выживать. Люди задаются вопросом, что это значит для моей веры? Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию? И я думаю, что людям становится ясно, что мы находимся на переломе, что есть много разных сторон. И поэтому этот альбом, я надеюсь, побудит людей не стыдиться Христа, жить по вере, жить по Слову Божьему, потому что Слово Божье никогда не меняется, а все остальное, как мы уже видели, подведет вас в огромной степени.



Итак, ждите новую музыку SKILLET в этом году. Надеюсь, она потрясёт вас».







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