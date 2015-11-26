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Skillet

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LACEY STURM заменит JEN LEDGER на концертах SKILLET



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Бывшая вокалист FLYLEAF LACEY STURM заметил JEN LEDGER на мартовских концертах SKILLET в совместном туре с BREAKING BENJAMIN. Lacey не будет играть на ударных, просто будет исполнять вокальные партии. Ledger не сможет принять участие в концертах так как занята в "Winter Jam Tour Spectacular".



Ex-FLYLEAF Singer LACEY STURM To Fill In For JEN LEDGER On Upcoming SKILLET Tour Dates



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