LACEY STURM заменит JEN LEDGER на концертах SKILLET
Бывшая вокалист FLYLEAF LACEY STURM заметил JEN LEDGER на мартовских концертах SKILLET в совместном туре с BREAKING BENJAMIN. Lacey не будет играть на ударных, просто будет исполнять вокальные партии. Ledger не сможет принять участие в концертах так как занята в "Winter Jam Tour Spectacular".
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