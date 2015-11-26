сегодня



LACEY STURM заменит JEN LEDGER на концертах SKILLET



Бывшая вокалист FLYLEAF LACEY STURM заметил JEN LEDGER на мартовских концертах SKILLET в совместном туре с BREAKING BENJAMIN. Lacey не будет играть на ударных, просто будет исполнять вокальные партии. Ledger не сможет принять участие в концертах так как занята в "Winter Jam Tour Spectacular".











+1 -1









просмотров: 212

