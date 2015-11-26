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Лидер SKILLET: «Я не сравнивал Cardi B с Гитлером»



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Лидер SKILLET John Cooper был вынужден оправдываться за своё мнение относительно выступления Cardi B и Megan Thee Stallion на Грэмми:

«На днях в подкасте я отреагировал на выступление Cardi B на Грэмми. И до меня дошли слухи, что некоторые мои слова были искажены и вырваны из контекста. Так что, пожалуйста, позвольте мне сказать это: я не сравнивал Cardi B с Гитлером, и я не сравнивал её выступление с Гитлером или любым другим диктатором, и я, конечно же, не сравнивал ни Грэмми, ни музыкальную индустрию, ни любого другого артиста с любым диктатором.

Во-вторых, я хочу сказать вот что: я не сравнивал ни последствия, ни тяжесть выступления Cardi B на Грэмми. Я ни в коем случае не стал бы смешивать это с ужасами геноцида, который мы наблюдали в 1940 году, или с любым другим насилием и убийствами и со всеми смертями и разрушениями из-за любого диктатора, которые были в истории. Честно говоря, я не понимаю, как это может быть воспринято таким образом, но просто для того, чтобы прояснить и избавиться от любой путаницы, я утверждал, что мы живём во времена, когда речь идет о нравственности, когда мы заново определяем, что такое добро, а что такое зло.

Иногда нам трудно представить, что кто-то сделает что-то плохое, переосмыслит и назовёт это хорошим. Вот почему я указывал на то, что за последние 100 лет было много, много примеров диктаторов или ужасных событий, когда люди делали очень, очень плохие вещи, но они верили или утверждали, что они делали это по уважительным причинам, по моральным соображениям, по соображениям освобождения. И в качестве примера этого я говорил, что если вы вернётесь и прочитаете некоторые речи Гитлера, вы обнаружите, что он утверждает, что он освобождал людей и делал что-то добродетельное. Это ни в коей мере не параллели между Cardi B и Гитлером или любой диктатурой, и это, конечно же, не сочетало в себе все те злые вещи, которые произошли в результате выступления Cardi B или любого другого выступления такого рода. Я говорил философски, чтобы высказать свою точку зрения, а затем использовал однозначный пример из прошлого, когда кто-то промышлял злом, но называл его добром.

Поэтому я хотел бы закончить эту маленькую пятиминутную беседу тем же финалом, который я использовал в прошлом подкасте. Это выступление "Грэмми" — очень маленький микрокосм — оно может показаться банальным; оно может показаться немного мелочным — это просто микрокосм, чтобы показать что-то гораздо большее. На самом деле я не пытаюсь выдать это за кризис. На самом деле я говорю, что мы уже в кризисе — но не из-за Грэмми и не из-за Cardi B, не из-за музыкального выступления или любого другого музыканта, артиста или группы. Мы находимся в кризисе не из-за этого. А что такое кризис? Кризис заключается в том, что мы заново определяем, что морально, а что аморально, что добродетельно, а что нет, и это будет иметь разрушительные последствия для Америки».

SKILLET Frontman Says His Comments About CARDI B And HITLER Were











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