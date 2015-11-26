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Новая песня SKILLET



SKILLET представили новую версию "Terrify The Dark (Reimagined)", которая будет включена в выходящий одиннадцатого сентября делюкс-вариант проекта "Victorious: The Aftermath", включающий двенадцать оригинальных треков из альбома "Victorious", а также восемь дополнительных композиций, среди которых будет два ранее неизданных новых трека.























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