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Видео с текстом от SKILLET



SKILLET опубликовали официальное видео с текстом на песню "Standing In The Storm". Эта песня взята из альбома "Dominion", выходящего 14 января на Atlantic.



Трек-лист:



01. Surviving The Game



02. Standing In The Storm



03. Dominion



04. Valley Of Death



05. Beyond Incredible



06. Destiny



07. Refuge



08. Shout Your Freedom



09. Destroyer



10. Forever Or The End



11. Ignite



12. White Horse







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