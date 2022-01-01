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Лидер SKILLET: «Не хочу позорить Бога, но готов сделать что-то "демоническое"»



В рамках недавней беседы у John'a Cooper'a спросили, что бы он ответил тем, кто считает, что творчество SKILLET содержит «демонические образы», на что он ответил:



«Я не особо возражаю... Если есть люди, которые говорят: "Это демоническое", я с ними не общаюсь. Я даже не говорю об этом со злобой. Я говорил с ними достаточно, чтобы знать, что их души находятся в правильных сферах. И, как это ни забавно, мы, вероятно, на 98 процентов согласны с теологией и тому подобными вещами. Поэтому я обычно говорю: "Я знаю, что их души в порядке. Но они просто не понимают этого".



Я не хочу использовать одно место Писания вне контекста, поэтому я знаю, что это... Я не собираюсь выигрывать теологический спор с помощью данного отрывка Писания. Но, возможно, это поможет вам понять, к чему я клоню. Вы знаете отрывок из Писания, в котором говорится: "Для чистых всё чисто". И, конечно же, это сказано в отношении людей, которые ели мясо, принесённое в жертву идолам. Иногда я задумываюсь об этом. Есть вещи, через которые мы проходим в жизни, и которые тебе нравились. Например, я всегда любил комиксы. Я не в курсе. Я любил Человека-паука с детства, мой старший брат любил Человека-паука. И я считал: "О, эти комиксы... Они такие классные". Всё выглядело просто великолепно. И мне никогда не приходило в голову, что это может быть идолопоклонничеством в каком-либо его проявлении. Я видел Зелёного Гоблина. Для меня Зелёный Гоблин никогда не был похож на настоящего гоблина; это был персонаж комиксов. Так что для меня это была выдумка, это было "добро против зла", и мне это просто нравилось.



Однажды я разместил фотографию в своей социальной сети... Я коллекционирую игрушки и статуэтки, и у меня есть потрясающая статуэтка Венома. Веном — злодей Человека-паука. Веном — это инопланетянин. Если бы вы не знали, кто такой Веном, я думаю, вы могли бы подумать, что он похож на демона. Но мне никогда не приходило в голову, что Веном похож на демона, он был инопланетянином. Я не понимаю. И поэтому некоторые люди были очень обижены. И я понял, почему они обиделись. Для меня это никогда не имело такого значения, и я не пытаюсь опозорить Господа.



Поэтому я считаю, что если вы увлекаетесь комиксами или собираете рок-альбомы, будучи детьми, на огромных виниловых альбомах были такие потрясающие, я бы назвал их "фантастическими", иллюстрации. Фантастические" иллюстрации других миров в стиле "Конан-варвар". Некоторые из них были футуристическими, а некоторые больше похожи на драконов и тому подобное. Это почти как собственный мир, на который, я думаю, многие люди никогда не обращали внимания, и он никогда не означал для них что-то языческое или что-то в подобном ключе. Поэтому в большинстве случаев я просто говорю, что меня так воспитали. Для меня это никогда не означало ничего плохого. Поэтому, когда я встречаю людей, у которых с этим проблемы, я совсем не против. Я просто отвечаю: "Эй, я понимаю, к чему вы клоните. Я хочу этим почтить Бога, и я не считаю, что это позорит Бога так же, как я считаю, что "Лев, колдунья и платяной шкаф" позорят Бога. И я понимаю, что есть христиане, которые считают, что это позорит Бога. Но для меня это великая история о добре и зле.



Мои идеи обычно исходят из того, что я об этом думаю... Я к тому, что искусство должно быть провокационным. Я не хочу грешить, я не хочу позорить Бога, но мне нравится идея сказать что-то "демонически вызывающее", что может заставить кого-то сказать: "О, что это? Это круто. Что это значит? Даже если вы не христианин, это звучит круто. Вы бросаете вызов демонам в свободное время?" Да, бросаю. Так давайте поговорим о том, что это значит. И это отличный повод для разговора.



Обложки наших альбомов, я бы сказал, обычно стараются отразить какой-то духовный принцип. На нашем альбоме "Awake" был изображен я, завёрнутый в бинты, почти как мумия, как будто я только что вышел из комы после аварии или чего-то подобного, и всё, что вы можете увидеть, это моё глазное яблоко. И там написано "Awake". Кто-то однажды сказал, что это "Иллюминаты", потому что был виден мой глаз, а повязки лежали вот так, и получался треугольник. [смеется] В то время я не знал, кто такие "Иллюминаты", поэтому мне пришлось поинтересоваться. И я ответил: "Нет, это вовсе не иллюминаты". Но это отличный повод для беседы. О чём он? Это значит, что я был смертен для греха, но я ожил для Христа. Я был мёртв в своих грехах, но я ожил через смерть Иисуса Христа. Это отличный повод для беседы, и, на мой взгляд, именно это и позволяет добиться великое искусство».







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