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|||| 29 сен 2021

Новое видео SKILLET



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"Surviving The Game", новое видео группы SKILLET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dominion", выходящего 14 января на Atlantic.

Трек-лист:

01. Surviving The Game

02. Standing In The Storm

03. Dominion

04. Valley Of Death

05. Beyond Incredible

06. Destiny

07. Refuge

08. Shout Your Freedom

09. Destroyer

10. Forever Or The End

11. Ignite

12. White Horse

SKILLET Releases











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