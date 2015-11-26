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Skillet

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24 авг 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о словах лидера SKILLET

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Лидер SKILLET: «Пандемия страха вдохновила на альбом»



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John Cooper в рамках недавнего интервью рассказал о том, что стало вдохновением для лирики нового альбома "Dominion".

«Большая часть альбома посвящена тому, чтобы противостоять вызовам, которые находятся внутри. Другими словами, есть вызовы извне. У меня, у тебя и у всех, кто слушает, нет сил покончить с COVID. У меня и у вас нет власти покончить с экономическими проблемами, которые существуют, или с инфляцией, или с тем, что некоторые люди — я не знаю — могут потерять работу, по какой бы причине это ни было; у нас нет власти сделать что-либо с этим. Но у нас есть власть контролировать то, что происходит в наших сердцах и в наших мыслях. И я считаю, что это одна из тех вещей, которые действительно разожгли во мне страсть.

Я, конечно, признаю, что пандемия [COVID-19] реальна, я признаю, что люди умирают, люди страдают, но, на мой взгляд, то, что я считаю пандемией страха, пропагандой абсолютного страха, я считаю гораздо более тревожным и смертоносным, чем сама пандемия. Это не преуменьшает значение пандемии — я просто вижу это на примере людей, которых я знаю; я вижу это на примере моих друзей; я вижу это на примере некоторых членов моей семьи.

Несколько месяцев назад я читал на сайте CDC [Центра по контролю и профилактике заболеваний], например... Многие люди этого не знают... Я читал о факторах риска смерти от COVID. То есть не о том, как заболеть COVID, а о том, у кого самые высокие факторы риска умереть от него, если вы им заразитесь. Фактор риска номер один, который известен большинству людей, — это ожирение. Это отстой, но это причина, по которой это может произойти. Большинство людей это знают. Но вторым фактором риска смерти от COVID является страх — страх и болезни, связанные с тревогой. Для меня это нечто поразительное, хотя нам каждый божий день говорят: "Бойся, бойся, бойся", и я замечаю это в людях.

Я просто хочу призвать людей... Я не призываю вас нарушать протоколы, я не говорю, что пандемия нереальна, но не поддавайтесь внутреннему страху. Вы ничего не можете сделать с внешним миром, но вы можете сделать что-то с внутренним. Так что это альбом, который, я надеюсь, побудит людей не поддаваться этому импульсу страха».

SKILLET





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