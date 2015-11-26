23 авг 2021



Вокалист SKILLET : «На смертном одре мама сказала, что Дьявол будет мной пользоваться»



John Cooper в рамках недавнего интервью рассказал о несении веры через пучину поп-музыки:



«Я — ребёнок невероятно верующей мамы. Моя мама была фанатиком Иисуса. Я говорю о том, что куда бы мы ни пошли, моя мама делилась Иисусом с каждым человеком в продуктовом магазине. Я — продукт очень верующей, молящейся мамы, но я думаю, что в моём детстве было много того, что я бы назвал фундаментализмом, немного юридической науки и, возможно, много страха — много страха перед тем, что произойдёт в мире, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что мы можем быть преисполнены Божьего присутствия, чтобы быть светом, идущим во тьму.



Моя мама умерла, когда мне было 15 лет, так что многое из сказанного сформировалось после этого, я бы сказал, переняв мамино рвение, мамину страсть и мамину любовь к Библии и осознав, что я так благодарен ей, хотя есть некоторые вещи, по которым, я думаю, мы бы сейчас не согласились, если бы она была жива, потому что я думаю, что она была на том же пути — она была на том же пути к тому, что я считаю более освобождающим местом в духовном мире, а не наоборот».



На вопрос о том, как он совместил тот факт, что его мама однажды сказала, что рок-музыка — это орудие дьявола, с тем, что он является фронтменом успешной рок-группы, Cooper сказал:



«Я скажу вам кое-что, чем не знаю, делился ли я раньше в подкасте. И после 25 лет это очень важно. Я думаю, самое трудное было вот что: моя мама любила Бога, [и она] действительно верила, что рок-музыка — это зло. Я имею в виду, барабаны были сатанинскими, гитары были сатанинскими, длинные волосы, чёрная [одежда] — чёрный цвет был знаком смерти. Я подразумеваю, что всё вместе это воспринималось именно так. Христианская музыка, по её мнению, была ещё хуже, потому что в христианской музыке были все перечисленные аспекты, но в ней также был и обман — волки в овечьей шкуре — христианская музыка была для моей мамы просто худшей в мире вещью.



Я справился с этим следующим образом: приходится примириться с почитанием отца и матери, но в какой-то момент я стал взрослым. Мне 18 лет. Бог призвал меня сделать что-то в моей жизни, и я чувствую в своём сердце жгучее, жгучее желание играть музыку. И я верю, что хочу делать это потому, что это призвание от Бога, а не только потому, что этого хочет моя плоть. Я не хочу быть рок-богом — я хочу быть используемым Богом для распространения послания надежды через музыку.



Но вот чем я не делился раньше: на смертном одре моей мамы — она боролась с раком три года — я не смог увидеть её в течение последних почти трёх недель её жизни. Она не хотела, чтобы я и мои братья и сёстры приходили к ней, потому что думала, что мы потеряем надежду, потеряем веру и, возможно, не будем молиться за неё, а она хотела исцелиться. Поэтому я не видел её, но мне рассказывали, что в её последние дни и в последний день [перед] смертью у неё начались видения на смертном одре. Видимо, одна из вещей, которую она сказала, была: "Я так беспокоюсь за John'а. John будет использован дьяволом, чтобы играть рок-музыку. И он поможет привести царя тьмы на землю, и так далее, и тому подобное" — из-за рок-музыки. Это очень сильно повлияло на меня, потому что я очень уважаю мою маму, ведь именно благодаря ей я стал тем, кем являюсь сегодня.



Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, как я справился с этим. Я читал Библию и дошёл до одного замечательного отрывка. Вы помните, как Иисус сказал человеку следовать за ним, а тот ответил: "Я хочу следовать за тобой. Сначала позволь мне пойти домой и похоронить моего отца". А Иисус отвечает: "Нет, нет, нет. Пусть мёртвые хоронят мёртвых. Иди за мной прямо сейчас". Призыв звучит в настоящем; призыв не относится к будущему. Я помню, как прочитал это, когда я начал серьёзно изучать Библию, когда мне было около 18 лет, и я помню, как подумал: "Интересно, так ли выглядит призыв для меня?" А потом я прочитал ещё одну вещь, которую говорит Иисус: "Всякий, кто не хочет возненавидеть отца своего и мать свою ради Меня, не достоин называться учеником". Я прочитал это и подумал: "Хорошо, я знаю, что Иисус не хочет, чтобы я ненавидел своих отца и мать, но мне интересно, не говорит ли мне Бог через этот отрывок Писания, что наступает время, когда у нас есть высший источник власти. Да, мои мама и папа — мои авторитеты, но они находятся под властью. Вся власть принадлежит Богу. Так что если они находятся под властью Бога, и Бог говорит мне, что я должен пойти и сделать что-то как взрослый, то для меня будет правильным обойти ошибочный авторитет, который действует за пределами своих благочестивых границ, чтобы повиноваться Господу. Бог использовал это, чтобы полностью сформировать моё сознание и понять, что, в конце концов, Бог дал мне эту мечту. Это была страсть — то, что он хотел, чтобы я делал ради его имени. Вот какая у меня история».







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