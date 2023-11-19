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Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины



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John Cooper в интервью "Christian Music Guys" высказался по поводу утверждения некоторых консервативных политиков и СМИ о том, что эпидемия безотцовщины является более серьезной социальной проблемой в Америке, чем системный расизм:

«Одна из тем, о которой постоянно кричат "проснувшиеся", - это расовое неравенство. Меня очень волнует вопрос расового неравенства. Если есть какие-то различия между белыми и черными, белыми и коричневыми, или как бы там ни было, то это обязательно угнетение, это обязательно расизм. Это единственная причина. И в своей [новой] книге я говорю: "Нет, я не верю в этот нарратив. Я думаю, что лучший, более рациональный подход - это обратиться к Библии. Что говорит нам Библия о процветании? Один мужчина и одна женщина объединяются в брачный союз и заключают между собой договор на всю жизнь. У них рождаются дети, и они вместе воспитывают своих детей. И тогда вы видите, как приходит Божье благословение

Если вы просто посмотрите на статистику, на количество безотцовщины, если вы разделите ее по расовым группам, то количество безотцовщины совпадает с экономикой и материальными результатами. Другими словами, я пытаюсь сказать следующее: наиболее экономически привилегированной группой номер один являются американцы азиатского происхождения. Они - самая экономически привилегированная группа, и у них меньше всего случаев безотцовщины. Номер два - белые люди. Они занимают второе место по экономическим привилегиям, и у них меньше всего безотцовщины. Далее следуют смуглые люди и последними идут чернокожие. И так по нарастающей. По-моему, среди азиатов доля безотцовщины составляет около девяти процентов. Белые люди никогда не смогут заработать столько же денег и иметь такие же хорошие результаты в образовании и т.д., как азиаты, потому что у нас 30-процентный уровень безотцовщины. Против Царства Божьего не попрешь. Это рациональный аргумент, он имеет гораздо больше смысла и соответствует Священному Писанию. И именно так, на мой взгляд, мы должны относиться к миру».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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19 ноя 2023
T
Termofucker
Что он несёт,фанатик! Слава Богу,я атеист.
19 ноя 2023
s
sibterminator
Челу повезло, что в США допизды мнение христианских рокеров. А то бы нормальный скандалище разговнился.
19 ноя 2023
Hellg
Возможно, что процент распадающихся семей напрямую связан с материальным благополучием. Ввиду того, что размеры головного мозга у азиатов больше и в среднем IQ выше, то они и более успешны в социальном плане. А отсюда и меньшее количество разводов и неполных семей.
Хотя учёные всячески открещиваются от подобных выводов, чтобы не потакать расизму.
  Dislike!1
19 ноя 2023
G
GrimDeadReaper
Hellg, японцы с Вами не согласятся.
Like!1
19 ноя 2023
R
R0ck_N_R0lla
хорошо, что этот вопрос решается и теперь в семьях по два отца
Like!3
19 ноя 2023
O
Oloir
Батя возвращается трезвый, в руке буханка (с)
Like!1
19 ноя 2023
for example
Похоже, он просто путает причину и следствие
19 ноя 2023
M
Mad Katz
Глазки пуговки, мохнорылый, но и такое что-то же слушает, полиморфизьм ети.

просмотров: 479

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